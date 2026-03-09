元谷外志雄・アパグループ創業者

デスク「アパグループ創業者の元谷外志雄氏が亡くなったね」

記者「地元の石川県の信用金庫を経て注文住宅販売会社を創業。分譲マンション参入後にホテル事業にも進出し、直営・フランチャイズを含めたグループ全体で約14万室を超える一大ホテルチェーンに育て上げました」


デスク「その原動力は？」

記者「元谷氏の独特な感性です。バブルが崩壊し、経営難に陥った企業が売却した土地を安く仕入れてホテルを建てるといった〝逆張りの経営〟が奏功しました。あるファンド幹部は『土地を仕入れるタイミングは元谷氏の感性としか表現できない』と語っていたほどです」

デスク「いま社長兼CEOは長男の一志氏になっているね」

記者「2022年にバトンを受け取り、53期連続黒字、36％の営業利益率を達成中です」

デスク「外志雄氏はコロナ禍で軽症者の受け入れをトップダウンで決めるなど、国を思う経営者だったね。合掌」

