NiziU約3年半ぶりのドーム公演決定！FC最速チケット先行受付スタート
NiziU約3年半ぶりのドーム公演『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』の開催が決定。オフィシャルファンクラブ「W会員」最速チケット先行受付もスタートした。
■ツアータイトルは『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』
現在NiziUは自身5度目となる全国アリーナツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion“』を開催中。そのタイトル通り、“進化”したパフォーマンスを披露しオーディエンスを熱狂させている。
4月1日には1年9か月ぶりとなる、2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』をリリースし、さらなる成長が期待される彼女たちが、東京・大阪でのドーム公演を実施する。
3月7日から、オフィシャルファンクラブ「W会員」最速チケット先行受付がスタート。2022年以来約3年半振り、渾身のライブパフォーマンスをお見逃しなく。
■ライブ情報
『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』
06/06（土）大阪・京セラドーム大阪
06/07（日）大阪・京セラドーム大阪
06/13（土）東京・東京ドーム
06/14（日）東京・東京ドーム
■リリース情報
2026.04.01 ON SALE
EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』
■関連リンク
ツアー特設サイト
https://niziu.com/livewithu2026_dome/
NiziUオフィシャル・ファンクラブ
https://niziu.com/fanclub/