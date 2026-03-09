NiziU約3年半ぶりのドーム公演決定！FC最速チケット先行受付スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziU約3年半ぶりのドーム公演『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』の開催が決定。オフィシャルファンクラブ「W会員」最速チケット先行受付もスタートした。

■ツアータイトルは『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』

現在NiziUは自身5度目となる全国アリーナツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion“』を開催中。そのタイトル通り、“進化”したパフォーマンスを披露しオーディエンスを熱狂させている。

4月1日には1年9か月ぶりとなる、2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』をリリースし、さらなる成長が期待される彼女たちが、東京・大阪でのドーム公演を実施する。

3月7日から、オフィシャルファンクラブ「W会員」最速チケット先行受付がスタート。2022年以来約3年半振り、渾身のライブパフォーマンスをお見逃しなく。

■ライブ情報

『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』

06/06（土）大阪・京セラドーム大阪

06/07（日）大阪・京セラドーム大阪

06/13（土）東京・東京ドーム

06/14（日）東京・東京ドーム

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』

■関連リンク

ツアー特設サイト

https://niziu.com/livewithu2026_dome/

NiziUオフィシャル・ファンクラブ

https://niziu.com/fanclub/

■【画像】『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』キービジュアル<