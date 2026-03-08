男性4人組グループ「モナキ」が7日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。8日に開催予定だったミニライブの中止を発表した。



【写真】3月7日に梅田で行われたライブの様子 見渡す限り人だらけ！

モナキは純烈の酒井一圭がプロデュースする純烈の公式弟分グループ。メンバーは「じん」「ケンケン」「サカイJr.」「おヨネ」の4人。今年4月にメジャーデビューが決まっており、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の先行公開部分がSNS上でバズっている。



7日は同グループ初の大阪でのリリースイベントを開催し、大盛況に終わっていた。8日も連日の大阪府でのイベントが予定されていたが、イベント開始前に「3/7（土）のイベントの状況を踏まえ、当初の想定を超えるお客様がご来場される事が予測されるため、お客様ならびに出演者の安全を考慮し、第1部・第2部ともにミニライブを中止とさせて頂きます」と、異例となる“人が多すぎるため”ライブの中止を発表した。特典会は予定通り実施することも知らせた。



イベント終了後にはメンバーのケンケンがSNSで「ミニライブが中止になったにもかかわらず、多くの方にきていただけて感謝です」、おヨネも「予定が変更になり歌をお届けできずすみません...！ご来場頂いた方々、ありがとうございました!!!」と感謝を伝えていた。



