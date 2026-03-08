「今日好き」りんか、美脚際立つミニワンピ姿に絶賛の声「異次元のスタイル」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2026/03/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが3月7日、自身のInstagramを更新。イベント出演時のミニのワンピース姿を公開した。
【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「圧巻の美脚」ミニワンピ姿
りんかは「HANKYU BEAUTY Sweet and Cute Photo Session ありがとうございました」と同日行われたイベントへの出演を報告し、「みんなあえてうれしかったーーーああ！！！対面だと結構りんか族のこと知れるからうれしい たのしかったねん」とコメント。タイトシルエットでスカート部分がプリーツになったブラウン系のミニワンピース姿を公開し、美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ビジュ最強」「ボディライン綺麗すぎる」「圧巻の美脚」「コーデ可愛すぎる」「異次元のスタイル」「全てが憧れ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
