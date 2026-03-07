韓国の人気音楽グループ「BLACKPINK」のLISA（リサ）が7日、自身のインスタグラムでストーリーズ機能を更新。千葉県の市川市動植物園で“推し活”する様子を投稿した。



【写真】リサが市川市に！オランウータンのぬいぐるみを手に推し活する様子

リサはイベントなどの出演のため来日中だった。この日は同園で生活するニホンザルのパンチ君のピンの写真と、自身が動物園で“推し活”する様子を怒濤（どとう）の4連続でストーリーズに投稿。パンチ君の相棒としておなじみとなっている、オランウータンのぬいぐるみもばっちりと掲げる姿を約1億人のフォロワーに向けて発信した。



パンチ君は2025年7月に誕生。しかし親ザルに放置されていることが発見され、人工哺育がなされていた。今年1月からニホンザルの群れの中に馴染めるよう、同じ敷地内に戻していることを同園が報告していた。人工哺育時に親代わりとして気に入っていたオランウータンのぬいぐるみを大事そうに抱える姿や、群れに戻ろうと奮闘しているパンチ君の姿に心打たれる人が続出していた。



リサのこの投稿には、ファンも驚いた様子。「リサが市川市にいたの！？」「パンチ君、世界中で人気なのすごい」「地元にリサがいたのエグい」などの声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）