ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」/ 新CM「クロミのわがまま」篇が全国放映開始【まとめ記事】
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」を2026年3月13日（金）よりJBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売する。※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得した。
コカ･コーラシステムは、紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」において、当社として初となる「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションした各種キャンペーンを2026年3月2日（月）より実施中だ。株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」が出演する新CM「クロミのわがまま」篇を同日より全国放映するほか、Coke ON ドリンクチケットが当たるデジタルサンプリングや、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムが当たるキャンペーンを展開。また、6製品全31種類の限定コラボボトルも期間限定で全国発売※する。「紅茶花伝」と「サンリオキャラクターズ」の唯一無二のコラボレーションを楽しめる。
■独自の空間サウンド！ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」
■紅茶花伝×サンリオキャラクターズ！新CM「クロミのわがまま」篇が全国放映開始
■オットマン内蔵！135度リクライニングチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大135度のリクライニングと収納式オットマンを備え、在宅ワークからリラックスタイムまで幅広く活躍する多機能チェアである「ソファチェア（150-SNC140）」を発売した。背もたれは最大傾斜角度135度まで深く倒すことができ、作業の合間の仮眠や休憩に最適だ。さらに、背もたれと座面が連動して動くシンクロロッキング機能を搭載しており、長時間の着座でも自然な体勢を維持できる。ロッキングは3段階で固定できるため、お好みの角度に合わせてゆったりとくつろぐことが可能だ。
■デスクやテーブルに設置できる！クランプ取付け対応の80型プロジェクタースクリーン
サンワサプライ株式会社は、デスクやテーブルにクランプで固定できる80型プロジェクタースクリーン「PRS-C80HD」を発売した。スタンド不要で省スペース設置が可能で、高さや角度の調整にも対応する。4K解像度対応で鮮明な映像を映し出せる。専用ケースに収納できて持ち運びにも便利だ。デスクやテーブルにクランプでしっかり固定でき、スタンド不要で限られたスペースにもすっきり設置できる。クランプ部の背面はすっきりとしたフラットなデザインなので壁寄せもしやすくなっている。設置したまま高さや前後の向きを調整でき、投影環境や設置場所、座る位置に合わせて設定できる。高さは220mmの範囲で、角度調整は360度回転で調整が可能だ。
■防水ボディで音楽を自由に！最大24時間再生できる水も時間も気にしない防水スピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、IPX7防水と最大24時間再生に対応し、6W出力で迫力の重低音を楽しめるポータブルBluetoothスピーカー「400-SP125BL(スモーキーブルー)」、「400-SP125DG(ダークグレー)」、「400-SP125GD(ゴールド)」を発売した。JIS保護等級IPX7に対応し、お風呂やキッチン、キャンプなどの水まわりでも安心して使用できる。突然の雨や水しぶきにも強く、アウトドアシーンでも頼れる存在だ。ストラップ付きで吊り下げ設置も可能なため、浴室のフックやテント内にもスマートに設置できる。※防水キャップを閉じた状態でご使用ください。
■オットマン内蔵！135度リクライニングチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大135度のリクライニングと収納式オットマンを備え、在宅ワークからリラックスタイムまで幅広く活躍する多機能チェアである「ソファチェア（150-SNC140）」を発売した。背もたれは最大傾斜角度135度まで深く倒すことができ、作業の合間の仮眠や休憩に最適だ。さらに、背もたれと座面が連動して動くシンクロロッキング機能を搭載しており、長時間の着座でも自然な体勢を維持できる。ロッキングは3段階で固定できるため、お好みの角度に合わせてゆったりとくつろぐことが可能だ。
■デスクやテーブルに設置できる！クランプ取付け対応の80型プロジェクタースクリーン
サンワサプライ株式会社は、デスクやテーブルにクランプで固定できる80型プロジェクタースクリーン「PRS-C80HD」を発売した。スタンド不要で省スペース設置が可能で、高さや角度の調整にも対応する。4K解像度対応で鮮明な映像を映し出せる。専用ケースに収納できて持ち運びにも便利だ。デスクやテーブルにクランプでしっかり固定でき、スタンド不要で限られたスペースにもすっきり設置できる。クランプ部の背面はすっきりとしたフラットなデザインなので壁寄せもしやすくなっている。設置したまま高さや前後の向きを調整でき、投影環境や設置場所、座る位置に合わせて設定できる。高さは220mmの範囲で、角度調整は360度回転で調整が可能だ。
■防水ボディで音楽を自由に！最大24時間再生できる水も時間も気にしない防水スピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、IPX7防水と最大24時間再生に対応し、6W出力で迫力の重低音を楽しめるポータブルBluetoothスピーカー「400-SP125BL(スモーキーブルー)」、「400-SP125DG(ダークグレー)」、「400-SP125GD(ゴールド)」を発売した。JIS保護等級IPX7に対応し、お風呂やキッチン、キャンプなどの水まわりでも安心して使用できる。突然の雨や水しぶきにも強く、アウトドアシーンでも頼れる存在だ。ストラップ付きで吊り下げ設置も可能なため、浴室のフックやテント内にもスマートに設置できる。※防水キャップを閉じた状態でご使用ください。
