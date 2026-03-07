大谷翔平が示した「自らのやり方」に米感嘆 幕開けの満塁弾は「英雄的な一打」【WBC】
大谷は度肝を抜く本塁打で日本に勢いをつけた(C)Getty Images
日本代表侍ジャパンは3月6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初戦で台湾代表と対戦し、7回コールドとなる13-0で勝利を飾った。日本が猛攻を仕掛け10得点を挙げた2回の攻撃では、主砲・大谷翔平が満塁ホームランを放ち、東京ドームに熱狂を巻き起こした。
0-0で迎えた2回の攻撃、日本は一死満塁で「1番・指名打者」の大谷が打席に。3球を見送り、2ボール1ストライクとなった後、低めにコントロールされた変化球を右中間スタンドに運んだ。この打席最初のスイングで見事に変化球をとらえた先制の満塁弾に、スタンドの観客は一気に沸き上がった。
大谷の一発で日本打線に火がつき、2回だけで10得点。最終的に13得点を記録した侍ジャパンは、初戦で難敵台湾を下し白星発進。原動力となったのは、満塁ホームランを含む3安打5打点をマークした大谷だった。
ディフェンディングチャンピオンの主軸として、期待通りの活躍を見せた大谷。ドジャースでMLBファンを惹きつけている“異次元”のパフォーマンスをそのまま、代表チームでも発揮した格好だ。
WBC初戦で見せた圧巻のバッティングに対しては米国内の反響も大きい。現地メディア『CLUTCH POINTS』は、「オオタニはいつも通りの“オオタニらしい”活躍で、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕戦で満塁ホームランを放ち、瞬く間に話題をさらった」と振り返っている。
さらに、「ドジャースでも、母国日本でも、彼はほとんど人間離れした存在と言える。金曜日、オオタニは2026年WBCの幕開けを、自らのやり方で飾った」と賛辞を続けた。
他にも同メディアはトピック内において、「オオタニのこの英雄的な一打は瞬く間にSNSで拡散したと、WBC公式が伝えている」と指摘。加えて、現地ジャーナリストのジュン・リー氏のSNS投稿を引用する形で、「この満塁弾の動画は、2025年ワールドシリーズ優勝を祝うドジャースのセレブレーション映像の視聴数を、あっという間に上回ったという」と説明。その上で、「合計すると、オオタニの満塁ホームラン動画は、その優勝セレブレーションの3倍の再生数を記録した」とファンの関心の高さを強調している。
今大会は打者専念での出場となっている大谷。相手投手陣にとって脅威となるそのバッティングが、日本の連覇達成への大きなカギであることは間違いないだろう。
