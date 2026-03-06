EXILEやEXILE THE SECONDのメンバー・EXILE NESMITHさん（42）が6日、自身のSNSを通じて第1子が誕生したことを報告しました。

EXILE NESMITHさんは、公式Xで「妻に感謝。産まれてきてくれた子に感謝。2001年3月6日に上京した17歳の僕。2026年3月6日に父になった事を伝えている42歳の僕。25年で出会ってくれた皆さんに感謝。そしてこれからも本当によろしくお願いします」と、第1子誕生を感謝とともに報告しました。

そして、妻でバンド・HEY-SMITHのかなすさん（40）との連名コメントも掲載し、ファンなどに向けて報告しました。2人は、2022年10月に結婚したことを発表していました。

【EXILE NESMITHさんとかなすさんの連名コメント全文】

応援してくださっている皆様をはじめ、関係各位の皆様、

いつも温かく支えていただき、本当にありがとうございます。

本日は個人的なことにはなりますが、皆様にご報告があります。

先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました。

とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、

今も母子共に健康に過ごしております。

これからは家族3人で手を取り合い、

生まれてきてくれた我が子の成長を見守り、楽しみながら

音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたいと思います。

引き続き、どうか温かく見守っていただけますと幸いです。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

令和8年3月6日EXILE NESMITH（EXILE／EXILE THE SECOND）かなす（HEY-SMITH）