「科学とイデオロギーが混同されている」経済学者がトランスジェンダー議論の危うさに警鐘

大学非常勤講師で経済学者の森田成也氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【森田成也が語る】ジェンダーをめぐる科学的な議論の在り方」と題した動画を公開。デブラ・ソーの著書『ジェンダーの終焉』を翻訳した立場から、トランスジェンダーをめぐる議論が「科学vsイデオロギー」の対立に陥っている現状に警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で森田氏は、トランスジェンダーに関する議論において、推進する立場からの本が主流であると指摘。その上で、今回翻訳したデブラ・ソーの著書は、トランスジェンダー・イデオロギーを批判的に考察する少数派の立場に立つ一冊だと紹介した。



森田氏によると、デブラ・ソーの批判の根底にあるのは「科学の公正さ」と「学問の自由」だという。彼女は、科学的な事実に基づく議論と、トランスジェンダーの人々の人権擁護は「別問題」であると明確に区別している点を強調。ソー自身はトランスジェンダーの人々の平等や権利を擁護する「トランス・アライ」の立場でありながらも、科学者として同意できない主張とは一線を画していると解説した。



特にソーが問題視しているのが「子供の性別移行」だ。森田氏は「成人は自己責任で性別移行を選択できるが、子供は違う」と述べ、子供の性自認は非常に不安定で揺らぎやすいと指摘。ある研究では、性別違和を訴えた子供の80%が、成長するにつれて自然にその違和感が解消されるという結果が出ていることにも触れた。



にもかかわらず、現代の欧米では「ジェンダー肯定ケア」の名の下、思春期の子供に対して安易に「思春期ブロッカー」と呼ばれる薬の投与や、不可逆的な外科手術が進められている現状に、ソーが強い懸念を示していると語った。



さらに、トランスジェンダーには、性的指向が同性に向かう「アンドロフィリア」と、自身が異性であるという考えに性的興奮を覚える「オートガイネフィリア」の2つのタイプが存在するというレイ・ブランチャードの説を紹介。この分類が、トランス活動家にとって「生まれつき女性の心を持っている」という物語と矛盾するため、意図的に無視されがちであるという背景を説明した。



最後に森田氏は、科学的な知見を無視し、特定のイデオロギーに基づいて議論を進める風潮は、科学そのものだけでなく、結果的にトランスジェンダーの人々にとってもマイナスになり得ると述べ、冷静で公正な議論の必要性を訴えた。