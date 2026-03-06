¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×or¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡×¤É¤Ã¤Á¤¬¡ÚÏÂÀ½±Ñ¸ì¡Û¡©ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡ª
ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤È¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÆüËÜ¿Í¤¬²ò¼á¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤â¤Á¤í¤ó±Ñ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó......¡£¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤ÈËÜÊª¤Î±Ñ¸ì¤ò¸«¤ï¤±¤é¤ì¤ë¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤É¤Ã¤Á¤¬ÏÂÀ½±Ñ¸ì¡©
¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡×¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥µ¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢¡ÖµëÎÁ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Ë»È¤ï¤ì»Ï¤á¤¿ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤Ç¡¢¡ÖµëÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¼Ô¡×¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡Öoffice worker¡Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¡Ë¡×¤ä¡Öcompamy employee¡Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥¨¥ó¥×¥í¥¤¡¼¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öbusinessman¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä´ÉÍý¿¦¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ï°ÕÌ£¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÏÂÀ½±Ñ¸ì¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô