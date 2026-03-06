人が大好きなわんこがドッグランにくるとこうなる…！？飼い主さんを間違えたときのわんこの表情に爆笑する人が後を絶ちません♡話題の投稿は記事執筆時点で60万回再生を突破し、「横目が可愛すぎ」「ダッシュ…？ｗｗ」「愛おしい生き物」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ドッグランにやってきた犬→他人を『飼い主』と間違えてしまい…気づいた瞬間の『表情』】

ドッグランで飼い主を間違えたわんこ

みなさんの愛犬は、ドッグランが好きですか？今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「paseri01310131」に投稿された、イングリッシュブルドッグの「ぱせり」君がドッグランで繰り広げた少々おっちょこちょいなワンシーンです。

わんこたちが自由に走り回るドッグラン。投稿者さんがふとぱせり君を探すと、そこには二人のおじさまと談笑でもしているかの如く馴染んでいる愛犬の姿が…！

気づいた瞬間の様子に爆笑！

視線を感じたのかチラリと横目で確認するぱせり君。するとそこにはご主人様…！気づいた瞬間、一目散に駆け寄ってきたといいます。そのときの表情は『あっ！間違った！』と焦り半分、嬉しさ半分といったところ。

さらにぱせり君の愛らしいところは、まったく疾走感の感じられないその速度。きっとご主人様を見つけた歓喜の猛ダッシュのつもりなのでしょうが、モタモタとした走り方がたまりません。

ぱせり君の面白すぎる勘違いと、気づいた瞬間の愛くるしい行動は、多くの人に最高の笑いと笑顔を届けたのでした♡

ドッグランでの一幕に笑ってしまった人は多いようで「そういうこともあるよねｗ」「ダッシュが愛おしい」「一人称絶対おでｗｗ」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊な姿にキュン♡

犬見知りなぱせり君ですが、人は大好き！とってもフレンドリーなわんこ。もちろん、ご主人様のお風呂を監視してしまうほどの甘えん坊さんです。そんなぱせり君の日常をご紹介！

この日もいつものようにナデナデされご機嫌な様子のぱせり君。ですが、本心はもっと撫でてもらいたいようで『触って！』と得意の流し目でアピール。投稿者さんがわざと触らないでいると、今度はお手手チョイチョイの秘儀を繰り出してきたそう。

珍しく(！？)俊敏な動きを見せての猛アピールに、飼い主さんもこれ以上のスルーはできませんね。ぱせり君との愛溢れる日常はこれからも続いていくのでしょう…！

ぱせり君のキュートな姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「paseri01310131」を覗いてみるとよさそうです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「paseri01310131」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております