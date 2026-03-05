１日たった１分でお腹ペタンコに。自重を負荷にして【腹筋の奥底まで強化する】簡単習慣
お腹ぽっこりを回避するためには、無理なく続けられる腹筋エクササイズを習慣化するのが一番。そのためには腹筋を満遍なく強化することが鍵の１つになります。そこで習慣に採り入れたいのが、たった１分程度で実践可能な自重を負荷にする簡単エクササイズ【ダブルニーアップ】です。
ダブルニーアップ
（１）仰向けの姿勢になって両ひざを軽く曲げ、両腕を体側に置いて手のひらは床に着ける
（２）両ひざを曲げたまま腰を浮かして胸に近づけていき、胸に近づけた状態を２秒キープして元の姿勢に戻す
▲脚を浮かせた状態で最も腹筋や体幹に効く自分なりのポイントを見つけて、そのポイントで体勢をキープするようにしましょう
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「最も腹筋や体幹に効くポイントを見つけて、そのポイントでひざの位置をキープすること」がポイント。腹筋を強化することはお腹の凹ませや姿勢の改善にもつながるので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
