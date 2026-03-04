LIPOPEEL®の新作泡洗顔でやさしく角質ケア♡毎日使える美容液発想洗顔

やさしい角質ケアで人気のスキンケアブランドLIPOPEEL®から、ブランド初の泡洗顔「LIPOPEEL® FACE WASH（リポピール®フェイスウォッシュ）」が登場します。2026年3月12日（木）より各種オンラインストアで発売される本アイテムは、“ほぼ美容液”という発想から生まれた濃密泡洗顔。不要な角質をやさしくオフしながら、うるおいを守る新しい洗顔体験を提案します。

美容液発想の濃密泡洗顔

「LIPOPEEL® FACE WASH（リポピール®フェイスウォッシュ）」は、スキンケアの土台となる洗顔に着目して開発された泡洗顔料です。

3種の角質ケア成分と高保湿成分を組み合わせ、不要な角質をやさしくケアしながら肌バリアを守る設計を実現。

洗顔後に使う化粧水や美容液のなじみまで考えられており、スキンケアの第一歩として頼れる存在です。

ワンプッシュで弾力のある濃密泡が完成し、摩擦を抑えながら汚れを落とせるのも魅力。ベルガモットのやさしい香りが広がり、朝晩の洗顔時間を心地よく演出します♪

LIPOPEEL® FACE WASH（リポピール®フェイスウォッシュ）



価格：1,980円（税込）

容量：200mL

発売日：2026年3月12日（木）

Straineの髪質別ヘアケア誕生♡理想のストレートを叶える新ライン

やさしい角質ケアと高保湿設計

角質ケア成分にはAHA（マンデル酸）、BHA（サリチル酸）、PHA（グルコノラクトン）の3種類を配合。刺激を感じにくいバランスで、毛穴詰まりやざらつきをやさしくケアし、なめらかな肌印象へ導きます。

さらに、リポソーム化エクトインを配合することで角層への浸透力と持続力を高め、洗顔後も長時間うるおいをキープ。

セラミドとの組み合わせにより、洗顔後の肌に保護シェルを形成し、乾燥や外的ストレスから守ります。

刺激が気になる肌でも毎日使える設計※で、朝夜問わず使いやすいのも特徴です。

※すべての方に肌トラブルが起こらないわけではありません。

毎日の洗顔を心地よくアップデート

角質ケアと保湿を同時に叶えるLIPOPEEL®の泡洗顔は、忙しい日々のスキンケアをやさしく支えてくれる存在。

洗うたびにしっとりと整った肌を感じられ、スキンケアの時間が少し楽しみになりそうです♡

新しい洗顔習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。公式ストアや各種オンラインショップで手軽に購入できます。