ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。

3月1日（日）の同番組では、近藤千尋が8歳長女との母娘関係を明かす場面があった。

同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。

番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演している。

◆近藤千尋と8歳長女の母娘関係

今回は、ゲストに元AAAメンバーの伊藤千晃と、元欅坂46メンバーの今泉佑唯が登場。

気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、17歳で出産し、一度は離婚するも同じ相手と再婚した5児の母・カオリさんに密着した。

誰にも頼らずワンオペ育児を抱え込んでいたカオリさんだが、16歳長女からの言葉をきっかけに、自身の母へ電話をかけることに。

「頼りたくなかった自分もいたし、甘えたらあかんなというのもあった…」とこれまでの思いを明かしたカオリさんに、母は「頼られたら嬉しいよ」「よく頑張ってるよ」と温かい言葉をかけてくれた。

母娘の会話にMCの峯岸がたまらず涙する展開となった。

VTRを見届け、今泉は「私も離婚を経験しているので、重なる部分があります」と自身の境遇を重ねる。

「周りに言いづらいから“1人で抱えなきゃ”って思っちゃう。今でも誰にも悩みを言えなかったりするので、気持ちがよくわかります」と、1人で頑張りすぎるママの孤独に深く共感した。

また、カオリさんを支える長女の姿を見た近藤は、自身と8歳の長女との関係性に触れ、「私も8歳の長女にメンターしてもらっています」と告白。

「気力がないときとか、『ママ、今日は私がママになる！』と言って気を使ってくれる」「ママを助けようとしてくれる」と、温かい母娘関係を明かした。

すると、伊藤が「息子と（近藤の長女が）スクールが一緒だったときがあって」と明かし、「（近藤の長女に）すごい面倒を見てもらっていた」「すごいしっかりしている」と、感心した様子で語っていた。