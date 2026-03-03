指原莉乃、ダンス・歌未経験の15歳美少女が二時審査を突破、彼女の可能性に期待を寄せるシーンがあった。

【映像】15歳の“二代目SAKURA”

2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。

指原は、富山出身で家の周りは「田んぼと川だけ」だと言うSAKURA（飛咲来）が地元の道を歩く姿に「あの自然を背負って歩いている背中だけで泣けます」と深く共感。「でもやっぱりどうしても経験者との差っていうのは、スター性だけで埋まるものがあるのかって言うのも気になりますし、スター性と実力、どっちをHYBEの皆さんは評価するのかって言うのも気になる」とSAKURAの未経験がどっちに傾くかに興味を示した。

これに対し、SAKURA（LE SSERAFIM）は、「でも未経験って分、可能性の幅が一番ある子なので、成長を見てくれるんだったら一番いい意味で可能性を持ってる子なんじゃないかなって」と、その伸び代を高く評価。

すると指原が「SAKURAって名前にしたらスター性生まれるのかな」とコメント。「HYBEは『SAKURA』が好きなんだな」というと、ヒコロヒーも「HYBEが二代目SAKURAを」とSAKURAという名前が持つスター性にも言及していた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。