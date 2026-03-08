【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では愛が足りなく思うでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
大事にしていくものとあまり力を入れないものを、自分の中で分けていきます。負のオーラみたいなものを感じるものは特に遠ざけるようにするでしょう。仕事や公の場では困っている人を放置しておける強さが身についていきます。もっともっと自分だけの幸せを考える癖をつけていきましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
気を遣われることが多いです。大事にされるからこそ、変化のある行動をとってもらえないなどの物足りなさを感じてしまうでしょう。寂しくて色々な人に気を振り撒いてしまいます。シングルの方は、自分で自分をコントロールできる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が全然一人の時間を取らせてくれないです。
｜時期｜
3月9日 時間の流れが早い ／ 3日11日 友達が去っていく
｜ラッキーアイテム｜
ストレッチ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞