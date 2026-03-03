ついに出た〜！「本格的なやつは1000円前後…」100均とは思えないおもちゃ
商品情報
商品名：スケートボード
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480764597
100円はお得すぎ！ダイソーにまさかのフィンガースケートボードが登場！
おもちゃ屋さんも腰を抜かしてしまうような、本格的な商品も揃っているダイソー。マニアックなものが見つかることがあるので、パトロールがやめられません！
そんなダイソーのおもちゃ売り場で、ついに『スケートボード』を発見。密かに人気の「指スケ」ことフィンガースケートボードが、ダイソーなら110円（税込）で買えちゃいます…！
指スケは、しっかりとした本格的なアイテムも専門店で販売されていて、一部の方から人気があるアイテム。ちゃんとしたものは安くても1,000円前後するので、ダイソーのものはかなりお手頃です！
裏面を見るとしっかりネジ止めがされていて、100円なりにちゃんとしている印象を受けました。
ウィールはイエロー、トラックの部分はグリーンという配色になっていて、デザイン性にもこだわりを感じます。
プラットフォーム付きでテクニックも磨ける！
おもちゃ感がありますが、意外にもちゃんと動きました！
デッキ部分はシールが貼ってあるだけなので正直チープ感は否めませんが、動画で目にして、やってみたい！と思った筆者には、こちらで十分でした。
スケートボードのほかに、プラットフォームというものが付属しているので、テクニックを磨くこともできます。
ただ、プラットフォームはとても軽く、中が空洞なため動きやすいので、粘着テープなどで固定して遊ぶのがおすすめです。
指スケは、慣れている方だとちゃんと技も繰り出せるようです。
初めて指スケで遊ぶ方は、このダイソーの商品で慣れてから、本格的なものを購入するのもいいかもしれません。
単純に、撮影用やディスプレイ用として使うのもおすすめです。
小さなぬいぐるみキーホルダーなどを乗せて、推し活にも活用できます！
今回は、ダイソーの『スケートボード』をご紹介しました。
プラットフォームもセットで、入門アイテムがたった110円で買えるのは嬉しいかぎり！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。