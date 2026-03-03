ついに出た〜！「本格的なやつは1000円前後…」100均とは思えないおもちゃ

一部の方から人気がある、「指スケ」ことフィンガースケートボード。ちゃんとしたものは安くても1,000円前後するのですが、なんとダイソーで指スケが100円で売られていました！やってみたい！という入門編としては、十分楽しめるクオリティ。より楽しめる付属品もセットでお得感が高いですよ！

商品情報

商品名：スケートボード

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480764597

100円はお得すぎ！ダイソーにまさかのフィンガースケートボードが登場！

おもちゃ屋さんも腰を抜かしてしまうような、本格的な商品も揃っているダイソー。マニアックなものが見つかることがあるので、パトロールがやめられません！

そんなダイソーのおもちゃ売り場で、ついに『スケートボード』を発見。密かに人気の「指スケ」ことフィンガースケートボードが、ダイソーなら110円（税込）で買えちゃいます…！

指スケは、しっかりとした本格的なアイテムも専門店で販売されていて、一部の方から人気があるアイテム。ちゃんとしたものは安くても1,000円前後するので、ダイソーのものはかなりお手頃です！

裏面を見るとしっかりネジ止めがされていて、100円なりにちゃんとしている印象を受けました。

ウィールはイエロー、トラックの部分はグリーンという配色になっていて、デザイン性にもこだわりを感じます。

プラットフォーム付きでテクニックも磨ける！

おもちゃ感がありますが、意外にもちゃんと動きました！

デッキ部分はシールが貼ってあるだけなので正直チープ感は否めませんが、動画で目にして、やってみたい！と思った筆者には、こちらで十分でした。

スケートボードのほかに、プラットフォームというものが付属しているので、テクニックを磨くこともできます。

ただ、プラットフォームはとても軽く、中が空洞なため動きやすいので、粘着テープなどで固定して遊ぶのがおすすめです。

指スケは、慣れている方だとちゃんと技も繰り出せるようです。

初めて指スケで遊ぶ方は、このダイソーの商品で慣れてから、本格的なものを購入するのもいいかもしれません。

単純に、撮影用やディスプレイ用として使うのもおすすめです。

小さなぬいぐるみキーホルダーなどを乗せて、推し活にも活用できます！

今回は、ダイソーの『スケートボード』をご紹介しました。

プラットフォームもセットで、入門アイテムがたった110円で買えるのは嬉しいかぎり！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。