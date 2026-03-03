【クレーム】「よくも適当な接客してくれたわね」客が主張する“失礼で不快な対応”とは？【作者に聞く】
「ちょっと、あなた！」と激高する客が店に怒鳴り込んできた。「この前はずいぶんと適当な接客をしてくれたわね！」と彼女はあるスタッフに対してかなりご立腹の様子だ。見かねた店長が割って入って経緯を聞き、「大変申し訳ございませんでした！」と謝罪したが、客は「あなたが謝る必要ないです。そっちの人に聞いてるんです」と店長の陰に隠れて“私は派遣だから責任はない”と素知らぬ顔をしているスタッフを指さすのだった。
本作『天然非常識、無垢さん』を描いたのは、ブログにて漫画を描いているゆき蔵(@yuki_zo_08)さんである。アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵さんは、当時の実体験をベースに店舗名や人物は身バレしないようにアレンジを加えながら“接客業の闇”を描いた漫画『女社会の知られざる闇。』などを連載している。自身が体験した事案をベースに描いているだけあり、接客業に携わったことがある人なら“わかり味が深い”内容となっており、多くの人の共感を得ている。
今回のエピソードは、適当な仕事ばかりする無責任な派遣スタッフがついに客を怒らせてしまった話である。客が主張する「適当な接客」「失礼で不快な対応」とは一体…？
ゆき蔵さんに今回のエピソードについて詳しく話を聞いてみた。
――お客様が怒っていた「適当な接客」「失礼で不快な対応」とは何だったのでしょうか？
在庫がある商品だったのに「お取り寄せできません」と言ってしまったことです。在庫の確認をせずに、取り寄せ不可と伝えてしまったことを、お客様はお怒りでした。
――お客様は「なぜあのような嘘をついたのか？」を問い詰めていましたが、派遣スタッフは最後まで「すみません」しか言っていません。理由などなくその場の流れで嘘をついていたのなら、ほかのお客様も被害に遭っていた可能性はないでしょうか？
十分にありえると思います。でもご意見として言ってくださる方はひと握りなので…。
クレームを言いに客が来店したとき、無責任で非常識な派遣スタッフは自分宛てのクレームにもかかわらず、すぐに店長の後ろに隠れた。これまでも適当な接客を繰り返し「責任持って仕事して」と同僚に注意されても「責任と言われても…私、派遣ですし？」と開き直って反省をしなかったのが仇となったのか天罰が下ったのか…!?しかもこのあと彼女は「いわれのないクレームを受けた」と被害者面をして吹聴しまくる…!!正社員と派遣社員で立場は異なるが、派遣社員には責任はなく、派遣社員が適当な仕事をしても責任を取るのは正社員の役目なのか…？これまでのエピソードも含め、最後まで読んで少し考えてみよう。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
