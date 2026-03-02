【Duolingo：ショートドラマ「私立デュオリンゴ学園」】 3月2日21時～ 配信開始

Duolingoは、語学学習アプリ「Duolingo」のオリジナル学園ショートドラマ「私立デュオリンゴ学園」（全4話）を3月2日21時より各種SNSの「Duolingo」アカウントにて配信開始する。

本作は、約3分×全4話で構成される新・月曜ショートドラマ。主人公・デュオ先生の声優には「悪の教典」や「海猿」シリーズで知られる伊藤英明さんが起用されている。

また、主題歌にはGRe4N BOYZ（旧GReeeeN）による書き下ろし楽曲「讃歌」が採用されている。

物語は私立デュオリンゴ学園の問題児ばかりが集められた2年D組に新任教師・デュオ先生がやってくるところから始まる。「どうせ英語なんて無理」「もう挑戦したくない」言語への挫折から、心を閉ざしてしまった生徒たちと、そんな生徒たちが何度失敗してもまっすぐに向き合い続けるデュオ先生の本格学園ショートドラマが展開される。

概要

配信日時：3月2日（月）21:00- 第一話『来たぜ！私立デュオリンゴ学園！』3月5日（木）21:00- 第二話『間違えることを恐れるな』3月9日（月）21:00- 第三話『背伸びしなくていい』3月12日（木）21:00- 最終話『さよなら 2年D組』 配信先：TikTokInstagramYouTube 【あらすじ】

Time for a lesson!

私立デュオリンゴ学園に、新任教師がやってきた。その名は――デュオ先生。

赴任先は、問題児ばかりが集められた2年D組。

「どうせ英語なんて無理」「もう挑戦したくない」言語への挫折から、心を閉ざしてしまった生徒たちだった。

それでもデュオ先生は、あきらめない。

何度失敗しても、何度突き放されても、まっすぐに向き合い続ける。

そのまっすぐな姿勢に、生徒たちの心は少しずつ動き始める――。