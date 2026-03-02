タレントの今泉佑唯が、アイドルを志した自身の原点について振り返り、当時の貴重な写真を公開した。

【映像】4歳の頃の今泉佑唯の写真

3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストの今泉、伊藤千晃らが集まり、子育ての悩みに本音で答える企画「秘密の匿名アフタヌーンティー」が展開された。番組には「小3の娘がアイドルかキャバ嬢になりたいと言っている」というママからの相談が寄せられ、子供の夢と親の期待について議論が交わされた。

自身も元アイドルである今泉は、4歳の頃からアイドルになりたいという夢を抱いていたことを明かし、当時の幼少期の写真を公開。その夢を7年ほど言い続け、実際にアイドルの道を歩むことになったという。母親は「全然いいよ」と背中を押してくれたというが、現在は1児の母となった立場から「ちょっと私は賛成できないですね」と、自身の経験ゆえに手放しで喜べない親心を語った。現在は、特撮番組の影響でテレビの世界に憧れ始めた3歳のわが子に対し、自宅で踊る姿を撮影してテレビに映し出す「疑似体験」をさせて気を紛らわせているという。