2月末に始まった米国とイスラエルによる対イラン攻撃は、中東情勢を一気に戦争の瀬戸際へと押し上げた。最高指導者アリー・ハメネイ師の殺害も確認され、イラン国営メディアは1日、彼の娘、​孫、‌義理の娘、‌義​理の息子‌も攻撃により死⁠亡し⁠たと報じた。

体制の象徴を失ったイランは深刻な権力空白に直面することになった。イスラム革命体制の安定を支えてきた「最高指導者」という制度そのものが揺らぎ、後継争いは不可避に見える。

この事態は、遠く離れた北朝鮮にも重い影を落とすだろう。金正恩総書記が自身の娘ジュエ氏を公式行事に同席させ、事実上の後継候補として浮上させてきた流れと重ねれば、指導者の「突然の不在」が体制に与える衝撃は他人事ではない。独裁体制において、権力継承は常に最大のリスク要因であり、外部からの軍事的圧力や暗殺の可能性は、その不安定さを一層増幅させる。

とりわけ北朝鮮の場合、権力の正統性は「白頭血統」という神話に依存している。ジュエ氏はその象徴として担ぎ上げられているが、年齢や経験の不足は覆いようがない。

仮に金正恩氏に有事が生じれば、体制を支える軍や党のエリート層が一致して若い後継者を支える保証はない。イランで起きうる権力闘争は、北朝鮮の指導部にとって最悪のシナリオを具体的に想起させるだろう。（参考記事：【写真】金正恩父娘“恋人のような密着シーン”に北朝鮮内部から｢おぞましい｣との違和感も）

さらに、今回の対イラン攻撃は「核開発を阻止するための先制行動」という論理が、現実の軍事行動として実行されうることを示した。これは、核武装を進める北朝鮮に対しても、同様の選択肢が排除されていないことを意味する。核と体制の安全を一体化させてきた平壌の戦略は、むしろ指導者個人の安全保障を危うくする逆説を内包している。

ハメネイ師殺害という衝撃的な事態は、独裁体制の「安定」がいかに脆弱であるかを浮き彫りにした。後継者ジュエ氏を前面に押し出す北朝鮮の演出も、決して盤石ではない。国際情勢の激変は、少女の肩に背負わされた「後継」という重荷を、さらに過酷なものにしつつある。暗雲は、すでに平壌の上空にも垂れ込めている。