結婚相手を聞いて驚いた「元アイドル」ランキング！ 「平手友梨奈」を僅差で超える1位は？
かつてアイドルとして活躍し、卒業後に結婚して幸せな家庭を築いている芸能人が多くいます。
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施。今回は、全アイドルを対象としたランキングを作成しました。
これまで、俳優や芸人、スポーツ選手など有名人と結婚し、世間を驚かせた元アイドルが存在します。果たして、どの元アイドルが、結婚相手で世間を驚かせたのでしょうか？ 「結婚相手を聞いて驚いた元アイドル」ランキングを見ていきましょう。
※すでに離婚を発表しているタレントが含まれていることがあります。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は平手友梨奈さんでした。平手さんは、2016年に欅坂46のメンバーとしてデビュー。絶対的エースとして、数多くの大ヒット曲でセンターを務めます。
国民的人気のアイドルとなりますが、2020年にグループを脱退。その後は、ソロアーティストとして活動し、俳優としてもさまざまな作品に出演して高い評価を得ます。そんな平手さんは、2026年2月11日に俳優の神尾楓珠さんとの結婚を電撃発表。神尾さんは若手イケメン俳優として大人気で、大きな話題を集めました。
回答者からは、「全く噂が無かったし、顔がすごく似てる相手だったから」（30代女性／千葉県）、「あまり接点があるように思えなかったから」（50代女性／東京都）、「相手が人気の俳優なのでビックリしたから」（30代女性／石川県）などの意見が寄せられました。
1位は西野未姫さんでした。西野さんは、2012年にAKB48の第14期研究生オーディションに合格。ユニット・てんとうむChu!などでも活動し、バラエティー番組で人気を獲得します。
2017年にAKB48を卒業すると、タレントとしてさまざまな活動に挑戦。そして、2022年にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんとの結婚を発表します。結婚した当時、山本さんは54歳、西野さんは23歳の若さで、31歳差の年の差婚として大きな話題に。2024年には第1子が誕生し、さらに2026年1月には第2子を妊娠中であることを発表しています。
回答者からは、「発表当時は誰もが予想しなかった組み合わせとして非常に驚きました」（50代女性／神奈川県）、「山本さんで大丈夫なのか心配になったから」（30代女性／埼玉県）、「お相手がお相手だったので。とはいえお幸せそうなので何より」（30代女性／岩手県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位:平手友梨奈／44票
1位:西野未姫／47票
