「香水よりもふんわり香る」ボディクリームよりも長持ちする「いい匂いがする人」の肌乗せフレグランス





「香水とは違う」練り香水のメリット



アルコール不使用のため香りが広がりにくく、ふんわりとした香りが魅力。香り立ちも優しいので、人が集まる場所でも気にせず香りを楽しめる。通常の香水よりもリーズナブルなものが多く、コンパクトで持ち運びやすいのも魅力。







いい香りが長く続く

クレム ドゥ パルファム フレッシュペア 4,180円 日本人の肌に馴染む柔らかさを追求したクリームは、肌を包み込むように広がっていき、思わず自分で頬擦りをしたくなるほど。「持続性が約6時間」と長いにもかかわらず、近づいたときに初めて気が付くような、穏やかな香り。「フレッシュペア」は、透明感のある甘くフルーティな洋梨の香りで、男女問わず使える。







スタイリング剤だから自然

ユメドリーミン エピキュリアン ヘアジェル 15mL 1,980円/ツイギー ヘアフレグランスとしても活躍する整髪料。髪がなびくたび、ほんのり、ふんわり、さりげなく香る。ファッション業界にも愛用者が多く、周りから何の香り？と質問されるという声も多数の名品。







チューブタイプでユリの香りをまとう

retaW フレグランス ソリッドパフューム ALLEN 2,200円 気品あふれるユリの香り。チューブタイプのため練り香水の量を調節しやすく、つけやすいのが特徴。体温に反応してほのかに香り、髪の毛の毛先など少量だけつけたいときにも便利。







香水が苦手でも「なんかいい匂いがする人」になれる

≫【全21アイテムの名品一覧へ】 嫌いな人がいない香り「もとからいい匂いがする人」が選んでいる肌乗せフレグランス