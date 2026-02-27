日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3788（+12.0　+0.32%）
ホンダ　1567（+6　+0.38%）
三菱ＵＦＪ　2958（+33　+1.13%）
みずほＦＧ　7033（+50　+0.72%）
三井住友ＦＧ　5943（+53　+0.90%）
東京海上　6547（+66　+1.02%）
ＮＴＴ　152（-0.1　-0.07%）
ＫＤＤＩ　2673（-2.5　-0.09%）
ソフトバンク　210（-0.5　-0.24%）
伊藤忠　2227（+4　+0.18%）
三菱商　5172（+11　+0.21%）
三井物　5757（+49　+0.86%）
武田　5786（+55　+0.96%）
第一三共　3060（+9　+0.29%）
信越化　5967（-11　-0.18%）
日立　5150（+2　+0.04%）
ソニーＧ　3527（+129　+3.80%）
三菱電　5917（+47　+0.80%）
ダイキン　19624（-76　-0.39%）
三菱重　4935（+34　+0.69%）
村田製　4093（+5　+0.12%）
東エレク　44499（-811　-1.79%）
ＨＯＹＡ　29315（+110　+0.38%）
ＪＴ　6035（+25　+0.42%）
セブン＆アイ　2197（+29　+1.34%）
ファストリ　68269（+339　+0.50%）
リクルート　6721（-29　-0.43%）
任天堂　8867（+130　+1.49%）
ソフトバンクＧ　4115（-83　-1.98%）
キーエンス（普通株）　66091（+501　+0.76%）