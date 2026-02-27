日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3788（+12.0 +0.32%）
ホンダ 1567（+6 +0.38%）
三菱ＵＦＪ 2958（+33 +1.13%）
みずほＦＧ 7033（+50 +0.72%）
三井住友ＦＧ 5943（+53 +0.90%）
東京海上 6547（+66 +1.02%）
ＮＴＴ 152（-0.1 -0.07%）
ＫＤＤＩ 2673（-2.5 -0.09%）
ソフトバンク 210（-0.5 -0.24%）
伊藤忠 2227（+4 +0.18%）
三菱商 5172（+11 +0.21%）
三井物 5757（+49 +0.86%）
武田 5786（+55 +0.96%）
第一三共 3060（+9 +0.29%）
信越化 5967（-11 -0.18%）
日立 5150（+2 +0.04%）
ソニーＧ 3527（+129 +3.80%）
三菱電 5917（+47 +0.80%）
ダイキン 19624（-76 -0.39%）
三菱重 4935（+34 +0.69%）
村田製 4093（+5 +0.12%）
東エレク 44499（-811 -1.79%）
ＨＯＹＡ 29315（+110 +0.38%）
ＪＴ 6035（+25 +0.42%）
セブン＆アイ 2197（+29 +1.34%）
ファストリ 68269（+339 +0.50%）
リクルート 6721（-29 -0.43%）
任天堂 8867（+130 +1.49%）
ソフトバンクＧ 4115（-83 -1.98%）
キーエンス（普通株） 66091（+501 +0.76%）
