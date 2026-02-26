齊藤京子、原田葵アナは「1番最初にタメ口になった先輩」

女優の齊藤京子（28歳）が、2月26日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。フジテレビの原田葵アナは「仲良しの友達って感じ。1番最初にタメ口になった先輩」と語った。



五輪の取材に行っていたフジテレビの原田葵アナが久しぶりに番組に出演。この日のゲストである生駒里奈、舞台に出演している白河れいの代役として出演している齊藤京子と、乃木坂46、欅坂46、日向坂46と坂道グループのOGが3人揃うこととなった。



齊藤は生駒について「大先輩」と話し、一方で原田アナについては「もう、仲良しの友達って感じですね。一応（原田アナが）先輩なんですけど、1番最初にタメ口になった先輩でした」と語る。原田アナも「『ぽかぽか』いるんだけど、あおたん間に合う？』ってわざわざ連絡くれたくらい仲良し」と語った。