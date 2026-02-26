２６日の東京株式市場は日経平均株価が朝方に史上初めて５万９０００円台に乗せたものの、過熱感が意識されて失速。終値は連日の最高値更新となったものの、後場に下げに転じる場面があった。



大引けの日経平均株価は前営業日比１７０円２７銭高の５万８７５３円３９銭と３日続伸。プライム市場の売買高概算は２６億１３１２万株、売買代金概算は８兆８８７７億円。値上がり銘柄数は９０５、対して値下がり銘柄数は６３３、変わらずは５３銘柄だった。



米エヌビディア＜NVDA＞が日本時間２６日早朝に発表した２５年１１月～２６年１月期（第４四半期）決算は売上高、１株利益が市場予想を上回った。同社株は時間外取引で一時４％を超す上昇となったが、買いは続かず一時マイナス圏に沈んだ。エヌビディアが好決算を発表したこと自体は東京市場で株式相場の支援材料となり、先物主導で買われ朝方に日経平均は５万９０００円台に乗せ、６万円の大台に接近した。ソフトウェア関連株の買い戻しが続いたほか、読売新聞による植田和男総裁へのインタビュー記事や日銀の高田創審議委員の講演内容を受け、日銀の利上げ観測が改めて広がったことを背景に銀行株が堅調だった。



時間外取引でのエヌビディアの反応自体は、半導体株には重荷となった。前日に日経平均は１２６２円高となり、２６日は寄り付き後に上げ幅が一時７５０円近くに拡大したとあって、短期的な過熱感も意識された。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は終始プラス圏を維持し最高値に接近。東証グロース市場２５０指数は１．８％を超す上昇となった。業種別指数ではサービス業が上昇率トップとなり、銀行業がこれに続いた。２月期末の配当権利落ちの影響がみられ、小売業は下落率トップとなった。



個別では三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>やみずほフィナンシャルグループ<8411.T>、第一生命ホールディングス<8750.T>が値を上げ、ソフトバンクグループ<9984.T>やファナック<6954.T>が堅調推移。日立製作所<6501.T>やＩＨＩ<7013.T>が株価水準を切り上げ、ＮＥＣ<6701.T>や野村総合研究所<4307.T>が急伸。フジクラ<5803.T>が底堅く、ユニチカ<3103.T>や電通総研<4812.T>、東洋紡<3101.T>が値を飛ばし、大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>とテクセンドフォトマスク<429A.T>が急騰。東邦チタニウム<5727.T>がストップ高に買われた。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>や住友金属鉱山<5713.T>が冴えない展開。アドバンテスト<6857.T>や東京エレクトロン<8035.T>が軟調だったほか、住友電気工業<5802.T>や日東紡績<3110.T>、東洋エンジニアリング<6330.T>が下値を探り、高島屋<8233.T>が売られ、松屋<8237.T>と楽天銀行<5838.T>が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS