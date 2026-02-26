ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「新規購入PS5ユーザー限定！人気『基本プレイ無料』ゲームの『ゲーム内通貨』が10%オフ」キャンペーンを本日2月26日より開催する。期間は5月6日まで。

本キャンペーンでは、新品のPS5／PS5 Proにおいて、期間中に日本のPSアカウントでサインインしたユーザーを対象に、基本プレイ無料ゲームの各ゲーム内通貨を初回に限り10%オフで購入可能。対象となるゲームは2週間ごとに順次更新される。

最初の対象タイトルは「原神」、「崩壊：スターレイル」、「エーペックスレジェンズ」の3タイトルで、期間は3月11日まで。なお、対象デバイスは日本国内で新品購入したPS5／PS5 Proのみとなっている。

