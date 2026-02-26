「秒給9万円」井手らっきょ、バブル期の衝撃ギャラを告白　最高月収は400万の時代も…コンプラ強化でどん底に

2月20日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、“裸芸の元祖”と呼ばれるベテランお笑い芸人・井手らっきょによる授業の後半戦が放送された。

裸芸で時代を駆け抜けた井手が、絶頂からどん底へ…。コンプライアンス強化の波に飲み込まれたリアルな転落劇、そしてたけし軍団との絆が明かされた。

番組前半では、井手の裸芸以外の特技“短距離走”にまつわる驚きのエピソードが紹介された。

世界記録保持者カール・ルイスを模した人形“カール君”との対決や、ソウル五輪金メダリスト、フローレンス・ジョイナー選手との対決で勝利した過去も披露。「ちなみに、日本ハムファイターズのプロ野球テストに受かってます」とも明かし、一同を驚かせた。

そんななか、バブル期の営業事情も明かされ、スタジオに衝撃が走る場面も。企業の運動会での営業について、「『サプライズゲスト、井手らっきょさんです！』と紹介されて、100メートルを11秒で走ってゴールしたら、それで終わり」と振り返った井手。

その仕事のギャラが「100万円」だったと明かしてスタジオが騒然となるなか、「秒給でいうと、1秒9万」「一生“裸芸”で飯が食えると思っていた」と当時の心境を語った。

しかし、“裸芸”を極めて20年以上が経ち、50歳を過ぎると状況は一変。

「現場の最年長が脱ぐと周りがオロオロする」「初老の裸は笑いづらい」「『絶対に脱ぐな』で脱いだら即逮捕」と、年齢による体の衰えやコンプライアンス強化の現実を痛感することに。

仕事は激減し、最高月収400万円から「月収20万円」という事態に追い込まれ、「相当きつかった」と、どん底時代を告白した。

さらに井手は、結婚25年で妻と離婚。どん底状態で独り身となった当時の心境について「軍団はみんな個々で頑張っている。そんなメンバーに弱みを見せたくない」という思いから、「一切相談をせず、助けも求めませんでした」と振り返った。

その後、井手は2018年に熊本に移住を決断。移住後のエピソードや20年ぶりに軍団員が再集結した“たけし軍団の結成40周年”での裏話も。

井手が「軍団のみんなの前で初めて号泣した」と語るたけし軍団との絆に、スタジオにも感動が広がっていた。