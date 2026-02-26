第一屋製パンの「ポケモンパン」に、「ポケピース」デザインが登場。

ポケモンたちの“ピース”なくらしを描いたデザインの「ポケモンパン」が合計4種発売されます！

第一屋製パン「ポケピース」デザイン「ポケモンパン」

価格：各146円（税込）

発売日：2026年3月1日（日）および5月1日（金）

販売エリア：関東・中部・関西・中国・四国地区

第一屋製パンから、ポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」デザインの「ポケモンパン」が登場。

2026年3月1日と5月1日に、それぞれ2種、計4種が発売されます☆

2024年6月と8月、2025年12月に発売した「ポケピース」デザインの「ポケモンパン」

大好評だったことを受けて、2026年も装いを新たに展開されます。

新しく登場する「ポケピース」デザインの「ポケモンパン」には、キラキラ仕様の「ポケピース特製シール」を1枚封入。

前回からデザインを一新した、思わず集めたくなる全25種類のシールが、パンと一緒に入っています！

ポケピースミルクメロンパン

発売日：2026年3月1日（日）

「ポケピースミルクメロンパン」のパッケージには、カラフルなハートの風船を手にしたポケモンたちが登場。

ミルク味のビスケット生地をかぶせたメロンパンと一緒に、ポケピース特製シールが1枚入っています☆

ポケピースホワイトチョコクリームパン

発売日：2026年3月1日（日）

ふんわりとした白いパン生地でホワイトチョコクリームを包んだ「ポケピースホワイトチョコクリームパン」

ポケピース特製シール1枚が入っており、パッケージにはピカチュウ・ヒバニー・ワッカネズミが描かれています！

ポケピースりんご＆ミルクデニッシュ

発売日：2026年5月1日（金）

「ポケピースりんご＆ミルクデニッシュ」は、真っ赤なハートを手にしたモクローとピカチュウが目印。

りんごフィリングとミルククリームをデニッシュ生地で巻き込んだパンと、ポケピース特製シールが1枚入っています☆

ポケピースたまごパン

発売日：2026年5月1日（金）

「ポケピースたまごパン」のパッケージは、仲良しなピカチュウ＆ピチュー・モクロー＆ポッチャマのデザイン。

ポケピース特製シール1枚とともに、ふんわりとしたパン生地でたまごサラダを包んだパンが入っています！

特製キラキラシール入りの「ポケピース」デザイン「ポケモンパン」が新登場。

第一屋製パンの「ポケピース」デザイン「ポケモンパン」は、2026年3月1日および5月1日に発売です☆

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

