アクセサリーブランド「Soierie」から、26 S/S Collectionの発売が始まります。

今季は“Virtualism visions”を軸に、デジタルとフィジカルが重なる曖昧なムードをジュエリーで表現したラインです。

2026年2月25日より、直営店とオンラインで同時スタートです！

Soierie「26 S/S Collection」

発売日：2026年2月25日（水）展開店舗数：4店舗

展開：Soierie直営店・norme Aoyama・Soierie Online Store。

Soierieは2009年にスタートしたコスチュームジュエリーブランドです。

ブランド名はフランス語で「絹」を意味し、スタンダードな要素に未来的な視点を重ねる設計を続けています。

今季コレクションは「Cyber punk」の空気を、日常の装いに差し込める造形へ落とし込んだ構成です。

主要4店舗の販売拠点

銀座：銀座三越3F「Le PLAYCE」名古屋：ジェイアール名古屋タカシマヤ4F大阪：大阪市北区中崎2-3-7（12:00〜20:00）青山：東京都港区北青山3-12-2 武村ビル1-B（11:00〜19:00）

都市ごとに異なる来店動線を押さえながら、同じシーズンテーマを体感できる販売設計です。

関西と関東の両拠点で営業時間が明示されているため、仕事帰りや休日の試着計画も立てやすくなっています。

ブランドの歩みと今季の更新ポイント

ブランド始動：2009年

Soierieは繊細さと力強さを同居させるバランスを軸に、着用時のシルエットまで設計する姿勢を積み重ねてきました。

26 S/Sでは、その設計思想に「Virtualism visions」の概念を重ね、静かな違和感と新しい輝きを作る方向へ更新しています。

普段のニットやジャケットに一点足すだけでも、コーディネートの重心が変わるシーズンです☆

今季のSoierieは、派手さ一辺倒ではなく、日常の装いに効く温度で未来感を差し込むコレクションです。

トレンド感と長く使える輪郭を両立したアクセサリーを探しているときに、手に取りやすいタイミングになっています。

現実と幻想の境界を飾るジュエリー提案！

Soierie「26 S/S Collection Virtualism」の紹介でした。

