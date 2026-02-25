2026年3月2日、リーフ＆ボタニクスから頭皮と髪をまとめて整える新しいヘアケア3品が一般発売されます。

今回の新作は、スカルプケアを入口に髪の仕上がりまでつなげる設計です。

東京都墨田区の松山油脂が展開するブランド発の新ラインとして、毎日のケア習慣に組み込みやすい内容になっています！

リーフ＆ボタニクス「スカルプクレンジング／モイストヘアオイル／スムースヘアエマルジョン」

発売日：2026年3月2日（月）ラインアップ数：3品価格帯：1,760円〜1,870円（税込）本社所在地：東京都墨田区東墨田2丁目17番8号

リーフ＆ボタニクスは、松山油脂が展開するデイリーケアブランドです。

同ブランドは、使い続けやすい品質と価格のバランスを重視し、天然精油の香りとシンプルな処方を軸に製品づくりを続けています。

今回は「すこやかな頭皮と美しい髪」を目標に、クレンジング・オイル・エマルジョンを組み合わせた構成で登場します。

スカルプクレンジング

価格：1,870円（税込）内容量：200g

頭皮ケア・シャンプー・トリートメントの3機能を1本にまとめた、3 in 1タイプのペースト状クレンジングです。

酸化した皮脂や汗、整髪料の残りなど、頭皮にたまりやすい汚れを吸着して洗い流せる設計になっています。

泡立たない質感なので指先で頭皮を動かしやすく、マッサージ習慣を取り入れたい日にも使いやすいアイテムです。

モイストヘアオイル

価格：1,870円（税込）内容量：90mL

つや不足や広がりが気になる髪に向けて、表面をコーティングしながらなめらかさを引き出すヘアオイルです。

重い仕上がりを避けたい人や、カラーリング後の質感を整えたい人にも取り入れやすい処方になっています。

乾かしたあとの指通りを軽く整えつつ、つるんとした見え方を狙いたい日に相性のよい一本です。

スムースヘアエマルジョン

価格：1,760円（税込）内容量：115mL

パサつきや広がり、枝毛や切れ毛が気になる髪に向けた、さらりとまとまりやすい乳液タイプのヘアケアです。

ヘアアイロンを使う日の毛流れを整えやすく、熱を使うスタイリング前後のケアとしても組み込みやすくなっています。

毛先の散らばりを抑えながら軽い質感を保ちたいときに、日常使いしやすいポジションです。

3品共通の香り設計とダメージ防止成分

配合精油：ライム油・ベルガモット果実油・アトラスシーダー木油ダメージ防止成分：γ-ドコサラクトン（ヘアオイル・ヘアエマルジョン）不使用成分：パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン

香りは3種類の天然精油をブレンドし、軽さのある柑橘系にほんのり甘さを重ねた印象に設計されています。

ヘアオイルとヘアエマルジョンにはγ-ドコサラクトンを配合し、ドライヤーやヘアアイロンの熱で髪表面に密着しやすい処方です。

頭皮から毛先までのケアを無理なく続けたい人に向けて、毎日のルーティンに馴染みやすい3品構成になっています☆

スカルプケアを単体で終わらせず、髪の仕上がりまで一連で考えられるのが今回の新作の面白さです。

コンディションがゆらぎやすい季節の変わり目にも、手順を増やしすぎずに整えられる設計が使いやすいポイントになります。

【頭皮と髪を1本から整える新習慣ビューティー！

リーフ＆ボタニクス「スカルプクレンジング＆ヘアケア3品」】の紹介でした。

