WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢4·î11Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡¢Æ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±µé1°Ì¤Î¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡¢35ºÐ¤Î¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¤¬45¾¡¡Ê28KO¡Ë4ÇÔ¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Àï¤Ç¡¢Æ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£À¤³¦½éÄ©Àï¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ïº¸¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¡¢±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÅö¤Æ¤ë¤Ê¤É¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈïÃÆ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï0-3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó½é¤á¤ÆÉé¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿§¡¹¤Ê»þ´Ö¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÉüµ¢¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢³ÊÆ®µ»¿ÍÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìÆü°ìÆü¤ò²þ¤á¤Æ°ú¤Äù¤á¡¢ËèÆü¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿´¿È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¤Ï¸µWBA¡¢WBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¡¢¸µWBA¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡£2024Ç¯6·î¤ËÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢ºòÇ¯6·î¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬Áê¼ê¤òÁª¤Ö¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆµ¯Àï¤Ç¤ä¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤Ï»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¯¤¤ÅÛ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½³ÊÆ®²È¤À¤·¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¡¢Áê¼ê¤¬¥Æ¥ó¥·¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯»î¹ç¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¥¤¥Î¥¦¥¨¡Ê°æ¾åÂó¿¿¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»î¹ç¿ô¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÁê¼ê¤ò¤¸¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¡ØÍ·¤Ó¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤Ë¼«Ê¬¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë