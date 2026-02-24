『THE FIRST TAKE』がキリン『晴れ風 ACTION』に賛同。miwa、レミオロメン出演動画の再生回数に応じた金額を、桜の保全活動に寄付

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

キリンビール株式会社が、桜や花火など、ビールとともに楽しまれてきた日本の風物詩を未来につなぐ取り組み『晴れ風 ACTION』の一環として、YouTube チャンネル『THE FIRST TAKE』を通じて、支援の輪を拡大することが決定。

この取り組みに共感したmiwaとレミオロメンの2組が『THE FIRST TAKE』に出演し、桜への思いを込めた新曲や長年親しまれてきた名曲を披露することが発表された。

■『晴れ風 ACTION × THE FIRST TAKE』について

日本を象徴する風景であり、春の訪れを告げる文化的存在として多くの人に親しまれてきた、桜。一方で、全国の自治体調査では、桜の高齢化や管理負担の増加などの課題が明らかになっている。桜を未来へつないでいくためには、自治体だけでなく、生活者や企業を含めた社会全体での関心と支え合いが求められている。

こうしたなか、桜を守る活動『晴れ風 ACTION』に miwa、レミオロメンの2組が共感し、今回の取り組みが実現。「桜を未来に残したい」という思いのもと、miwa、レミオロメンが、桜への思いを込めた新曲や、長年親しまれてきた名曲を3月上旬に披露（※披露される楽曲の詳細については、近日公開予定）、動画の再生回数に応じた金額が桜の保全活動へ寄付され、桜を未来へつなぐアクションへとつながっていく。

音楽を通じて、桜を守ることの大切さや、一人ひとりが関わることの意味を伝えていく『晴れ風 ACTION × THE FIRST TAKE』。これを機に、ぜひ桜の支援について考えてみよう。

■miwa コメント

■レミオロメン コメント

■キリンビール コメント

■関連リンク

キリン『晴れ風 ACTION』公式サイト

https://harekaze.kirin.co.jp/sakura/

miwa OFFICIAL SITE

https://www.miwa-web.com/

レミオロメン OFFICIAL SITE

https://remioromen.jp/

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/