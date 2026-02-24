中田クルミ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/24】俳優・浅野忠信の妻で女優の中田クルミが2月24日、自身のInstagramを更新。手編みのカーディガンを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】浅野忠信の18歳年下妻「4日で編んだとは思えない」売り物レベルの手編みカーディガン

◆中田クルミ、約4日で編んだカーディガン披露


中田は「NHK『あさイチ』ありがとうございました！手芸特集に呼んでいただけて感無量です！編み物ずっと続けてて良かったな〜」と、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に生出演したことを報告。「番組で着用していたニットはあさイチへの出演が決まってから大慌てで編みました。4日ぐらいで気合を入れて編んでます。とっても可愛く出来たのでお披露目出来てとっても嬉しい」と明かし、カラフルなモチーフ編みを繋げたカーディガンを公開した。

さらに「編んでる工程と、番組でお話しさせていただいた毛糸の収納方法もアップしました。おおまかな色ごとに分けて段ボールに入れています」と紹介。「リクエストがあったら編み方も紹介しようかな…！グラニースクエアさえ編めれば（あと根気があれば）誰でも編めるニットなので、ぜひ挑戦してほしいです」と記している。

◆中田クルミの手編み衣装に反響


中田の手編み衣装に、ファンからは「4日で編んだとは思えない」「売り物レベルのクオリティ」「編み方教えてほしいです！」「器用すぎて尊敬」「色味がクルミちゃんっぽい」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。

中田は浅野と2022年8月に結婚を発表。当時18歳の年の差婚として注目を浴びていた。（modelpress編集部）

