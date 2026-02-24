シャオミ・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」を発売した。価格は9980円。

「REDMI Buds 8 Pro」は、アクティブノイズキャンセリングやハイレゾ音源、3Dオーディオなどに対応した完全ワイヤレスイヤホン。

ノイズキャンセリング機能は、最大55dBの深度に対応し、周囲の環境に合わせてリアルタイムで最適化される。さらに超広帯域周波数が最大5kHzに強化され、公共交通機関などでの没入感が高められたという。

音質面では、同軸トリプルドライバーシステムを採用。LDACコーデックをサポートし、Hi-Res Audio認証を取得している。また、3Dオーディオや、デバイスを問わず臨場感を拡張するアダプティブサウンドにも対応する。

このほか、2台のデバイスに同時接続できるマルチポイント機能や、1台のデバイスの音声を2組のイヤホンで共有できる「オーディオ共有」に対応した。

バッテリー駆動時間は単体で最大8時間、充電ケース併用で最大33時間となる。また、5分の充電で最大2時間の再生ができる急速充電にも対応した。

イヤホンの大きさは、30.6mm×21.3mm×24.5mm、重さは約5.3g。充電ケースの大きさは61.01mm×48.28mm×25.17mm、重さは約36.3gで、合計の重さは約46.9gとなる。イヤホン本体はIP54等級の防塵・防滴仕様で、Bluetooth 5.4に対応する。

2月24日～3月9日までの期間限定で、早割価格として8980円で購入できる。販売チャネルは、直営店のXiaomi Storeのほか、公式サイト、楽天、Amazon、TikTok Shopとなる。