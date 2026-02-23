大森元貴、1stミニアルバム『OITOMA』よりリード曲「0.2mm」ティザー映像公開！MVのプレミア公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEのフロントマン、大森元貴のソロ活動5周年を記念し、2月24日に発売する1st ミニアルバム『OITOMA』(読み：オイトマ)より、リード曲「0.2mm」(読み：レーテンニミリ)のティザー映像が、オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

■「0.2mm」は映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした楽曲

「0.2mm」は、3月27日に全国公開される映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした楽曲。公開されたティザー映像は、温かなピアノの旋律にのせて、窓越しに見えるバス停が季節の移ろいとともに映し出されている。

そして、2月24日の22時にオフィシャルYouTubeチャンネルで「0.2mm」MVが公開されることも発表された。

大森元貴は、2021年2月24日に1st EP『French』をリリースしてから、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品を数々リリース。5周年の記念日となる2月24日にリリースする本作には、各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」、楽曲を元にした絵本が異例のヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ『天才てれびくん』（てれび戦士）に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加えて、3月27日に全国公開される映画『90メートル』主題歌として書き下ろした新曲「0.2mm」を含む6曲を収録したミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受け制作されたグッズ6種が同梱されている。

■リリース情報

2026.02.24 ON SALE

MINI ALBUM『OITOMA』

