フィギュアスケート・エキシビション

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）も登場。演技中に三浦の衣装のファスナーを上げる予想外のハプニングが発生。直した瞬間の写真がファンの笑いを誘っている。

木原はポーズ。三浦は思わず爆笑していた。

2人がリンクの上で華麗な演技を見せている途中だった。三浦が回転しながら木原の前に立つ。次の瞬間、少し姿勢を低くした木原が、流れるような動きで三浦の背中のファスナーを上げると、両手でサムアップ。三浦は爆笑しながら、曲に合わせて演技を続けた。

演技終了後、三浦は中継局のインタビューで「ほんとに楽しかったの一言だけど、実は後ろのチャックを閉め忘れていて。途中で龍一君が気づいて、真ん中の踊るパートのところで後ろで上げてもらっていました」と衝撃の裏話を告白していた。

この瞬間は世界的フォトエージェンシー「アフロ」など各報道機関が撮影。自然に直す木原と大笑いする三浦の決定的瞬間を捉えた1枚はSNS上でも話題になり、「男はこういった気遣いが必要ですね」「めっちゃ笑ったから、何が起こったのかと思ってたけどそういう事だったのね」「龍一くんがしめてあげてOKなところの写真です」「りくちゃん大爆笑」「絆の瞬間」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）