２月２２日の阪神１１Ｒ・令月Ｓ（４歳上オープン、ダート１２００メートル＝１２頭立て）は、単勝１番人気のコンクイスタ（セン６歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父ロードカナロア）が直線で早めに抜け出して勝利した。勝ち時計は１分１１秒１（良）。

デビュー２戦目以来となるダート１２００メートル戦でも心配無用だった。好スタートを決め、道中は先団を追走した。４コーナーで外に切り替えると、松山弘平騎手の鼓舞に応えるように加速。直線は残り２００メートルから先頭に立ち、勢いそのままに押し切った。松山騎手は「１２００メートルでしたけど、枠も良くスタートも出てくれました。もまれるのを心配していましたが、それもなく、いい競馬で押し切ってくれました」と笑みを見せた。

吉岡調教師は「本当にパドック、返し馬も落ち着いていて、ゲートも落ち着いてた分スタートも良かったです。スピードも足りてる感じで、好位で楽に追走できていました。展開も向いたと思いますが、どこからでも競馬が出来る馬ですし、１２００メートルでも１４００メートルでもいけますね」と手応えをつかんだ様子だった。