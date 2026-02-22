ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組も登場。演技中に三浦の衣装のファスナーを上げるハプニングがあったが、その自然な直し方に海外ファンが唸っている。

2人がリンクの上で華麗な演技を見せている途中だった。三浦が回転しながら木原の前に立つ。次の瞬間、少し姿勢を低くした木原が、流れるような動きで三浦の背中のファスナーを上げると両手でサムアップ。三浦は爆笑しながら、曲に合わせて演技を続けた。

演技終了後、三浦は中継局のインタビューで「ほんとに楽しかったの一言だけど、実は後ろのチャックを閉め忘れていて。途中で龍一君が気づいて、真ん中の踊るパートのところで後ろで上げてもらっていました」と衝撃の裏話を告白していた。

まさかのハプニングは日本ファンの間でも話題になっていたが、海外ファンも演技の中で自然に直した技術に衝撃を受けている。「自然にファスナーを上げてあげた。これって単なる技術じゃない………揺るぎないパートナー同士の信頼だ。これ見て悶絶しなかった人、いる？」「演技の流れを一切止めずに、さらっと直しちゃうあの感じ……プロとしての本能も、2人の絆も、もはや異次元だ」「リュウイチが気づいてすぐにドレスのファスナーを直してくれたことには感動したけど、驚きはしない（笑）」「素晴らしいチームワークだ！ 演技中の機転と、2人の絆を感じられる瞬間だ」など、絶賛の声が相次いでいる。



