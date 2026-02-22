＜寝る子は育つ？＞高学年の子を18時半に寝かせるママ友を尊敬！でもモヤモヤするのはなぜ？
わが子の睡眠時間の確保は、ママたちの大きな関心事かもしれません。幼児期であれば20時、小学生なら21時くらいを目安にベッドに入れたいママも多いのでは。習い事や勉強、ママパパの仕事の都合などでうまくいかないこともありますが、できるだけ目標に近づけたい思いはあるでしょう。
「私の時間がなくなるから」と、早々に寝かしつけをするママ友
小学校高学年の子にとっての夕方6時半＝18時半と聞き、想像するのはどんな場面でしょう。習い事？ 宿題中？ 夕食タイム？ とある小学校高学年のお子さんは、毎日その時間が就寝時間なのだといいます。
『子どもを18時半に寝かしつけるという、ママ友。「早く寝かさないと、自分の時間がないじゃん」って。すごいと感心すると同時に、本当にそれが正解かモヤモヤしている』
ママスタコミュニティで見つけた投稿です。ママ友にはお子さんが複数いるようで、一番上が小学校高学年。習い事もしていないため、毎日17時前にご飯とお風呂を済ませるのだそう。働くママであれば考えにくいタイムスケジュールですが、ママ友は専業主婦とのこと。
一般的には想像しにくい時間の就寝ということで、その話が本当かを疑うコメントも目立ちました。
『投稿者さんの妄想？ その時間に高学年の子は寝られないのでは』
文部科学省「睡眠を中心とした生活習慣と子供の自立等との関係性に関する調査の結果」によれば、小学生（5年生以上）で翌日学校がある日に21時前に就寝している子は、7.8%。最多ゾーンは21〜22時の41.4%、次いで22〜23時が36.2%です。21時以前のなかで多数を占めるのは、おそらく20時台。それより早い18時半となるとデータがないのですが、ごく少数と思われます。夏であれば、まだまだ空が明るい時間です。
『寝かしつけの時間も驚きだけど、それより親がその時間に寝かしつけないとできないことって何？ 気になる』
高学年の子を寝かしつけていること、さらに高学年の子が起きているためにできないことがあるのかなど、さまざまな疑問も寄せられました。その下にもお子さんがいるようなので、おそらく寝かしつけは幼い子がメイン。上の子がそれに巻き込まれる形になっているのだと、想像できます。自我が芽生え親に対する反抗心も出てきそうな年頃ですが、まだそこまでではなく、幼い頃から続いている習慣に疑問を抱かないのかもしれません。
早寝・早起きは理想的！小学生に推奨される睡眠時間は9〜12時間
『やたらと早寝させるママさん、いるよね。わが子（小学6年生）の友達は、19時半に寝ているって』
今回の話に近いくらい、早寝している子の話もありました。「知り合いの娘さんも19時には寝ると言っていた。中学生」「わが子は中学3年生だけど、20時半にはベッドに入る。私が寝かせているわけじゃないけど」といったコメントも。
厚生労働省「健康日本21アクション支援システム 〜健康づくりサポートネット〜」によれば、米国睡眠医学会で推奨されている小学生の睡眠時間は9〜12時間。中高生では8〜10時間だそうなので、小学校高学年の理想は9時間ほどでしょうか。
『その子は朝5時くらいに起きるのかな』
18時半就寝の9時間睡眠となると、起床は3時半。よく眠る子でも5時には目が覚めてしまいそうです。それだけ眠れば元気いっぱいでしょうし、登校前にいろいろなことができるでしょう。「勉強をどうしているか気になる」「宿題量が少ないのかな」という疑問もあったのですが、朝にやっている可能性もあります。
近年は子どもたちの多くが睡眠不足といわれます。朝起こされてもなかなか目が覚めず、眠気をこらえながら授業を受けるなどの問題も起きているとか。そんな状況のなかでの早寝・早起き。「それでうまく毎日が回っているなら、見習いたい。大人と同じ時間に寝る生活リズムより、ずっといい」と、うらやむ声もありました。
子どもをコントロールできるのは、いつまで？そろそろ限界かも
理想的に思える生活リズムですが、なぜ投稿者さんはモヤモヤするのでしょう。それはお子さんが自主的に就寝しているわけでなく、ママの都合につきあわされているからかもしれません。
『「自分の時間」と言って、子どもをコントロールしすぎていない？ 学校生活は大丈夫？ 友達はいるのかな。いろいろ心配』
「強制消灯的な感じなのかな」という声もありました。現状はママの方針に従い18時半に就寝しているようですが、成長段階的にはそろそろ自我が芽生えはじめる頃です。
『高学年だと6時間授業もあるし、放課後にクラブ活動や委員会もある。やりたいことをする時間はないよね』
自身の子ども時代は20時就寝で「話題のテレビもまったく観られず、友達と話が合わなかった」という方もいました。「健康的でいいと思うけど、人生損している気もする」とのこと。
『中学生になったら大変では。夏の18時半は部活が終わって学校を出るくらいの時間だし、塾にも行くようになったら身体がつらいかも』
小学生の今でさえ「宿泊合宿のときも18時半に眠くなっちゃうのでは？」と、心配する声も。中学生になれば体力も増え少しずつ慣れてはいくでしょうが、大変なことは簡単に想像できます。それに備えて今から少しずつ就寝時間を後ろ倒しにしたほうがよさそうですが……。よその家庭に口出しするのは、はばかられます。
『正解不正解ではなく、それで回っているならいいのでは。観たいテレビがあるとか友達と遊びたい、ゲームももう少ししたいとか、お子さんが不満ならかわいそうだけど』
投稿者さんがママ友に何か言えるとしたら、「中学生になったら大変では。お兄ちゃん（お姉ちゃん）だけはもう少し遅くてもいいのかも」でしょうか。
ママ友は自分時間を確保したいとのことですが、今のそれが19〜22時だと仮定すると、毎日3時間。十分に思える長さです。専業主婦なら、昼間だって少しは自由な時間があるでしょう。せめて1時間はお子さんに譲歩してあげてもいいように思えます。今のまま続行するならこの先の反抗期も含め、いろいろ不安がありそうです。とはいえこれらの心配は、あくまでよその家庭のこと。アドバイスするかどうかは、投稿者さんとママ友さんの関係性で判断してはいかがでしょうか。