ÌµÎÁ¤Ç¹¹ð¤äÄÉÀ×¤Ê¤·¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ºÇÍ¥Àè¤ÎÆüµ¥¢¥×¥ê¡ÖJourniv¡×¡¢µ¤Ê¬ÄÉÀ×¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¹âÅÙ¤Ê¸¡º÷µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥È²ÄÇ½
Æüµ¥¢¥×¥ê¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê»×¤¤½Ð¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«È¯¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢´ûÂ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿±ÊÂ³À¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖJourniv¡×¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥È·¿¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¡¢¥à¡¼¥ÉÄÉÀ×¤ä¼¹É®¥×¥í¥ó¥×¥È¡¢Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Êñ³çÅª¤ÊÆüµ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://github.com/journiv/journiv-app
Journiv - Self-Hosted Private Journaling - Journiv
https://www.journiv.com/
¢¡Journiv¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿SQLite¤â¤·¤¯¤ÏPostgreSQL¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÊÝÂ¸¤·¡¢ÄÉÀ×¤äÊ¬ÀÏ¤Ê¤É³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£JWTÇ§¾Ú¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼«Æ°¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥¯¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿°ÂÁ´¤ÊÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¦¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥È
¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤éDocker¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ç´ÊÃ±¤Ëµ¯Æ°¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦¥à¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°
Æüµ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¥à¡¼¥É¡Ê¡áµ¤Ê¬¡Ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
´¶¾ð¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò½¸·×¤·¡¢»þ·ÏÎó¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶¾ð¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÁÌä¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°
Æüµ¤ò½ñ¤¯¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤ÆËèÆü°ã¤¦¼ÁÌä¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¡º÷¤ÈÈ¯¸«
Á´Ê¸¸¡º÷¤äÆüÉÕÈÏ°Ï¸¡º÷¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦Ê¬ÀÏ¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
¼¹É®ÉÑÅÙ¤äÍøÍÑÃ±¸ì¿ô¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·²Ä»ë²½¡£
¡¦¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È
µÏ¿¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òZIP¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¡¢ZIP¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦¤³¤ÎÆü
²áµî¤ÎÆ±¤¸·îÆü¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÉ½¼¨¡£
¡¦°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÈÅ·µ¤¾ðÊó
°ÌÃÖ¥Ç¡¼¥¿¤ÈÅ·µ¤¾ðÊó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢Å·µ¤¾ðÊó¤ÏOpenWeather¤ÎAPI¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Æ¥¥¹¥È¤ÈMarkdown
¡¦¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤È¥«¥ì¥ó¥À¡¼
¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç»þ·ÏÎó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÉ½¼¨¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤âÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥°¤ÈÊ¬ÀÏ
¥¿¥°¤Ë¤è¤ëÊ¬Îà¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢½Ð¸½ÉÑÅÙ¤ä·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ²ÄÇ½¡£
¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼´ÉÍý
¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎºîÀ®¡¦ºï½ü¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¡Ö´ÉÍý¼Ô¡×¤È¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¸¢¸Â¥í¡¼¥ë¤¬ÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Immich¤È¤ÎÏ¢·È
¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥È·¿¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤ÎImmich¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æüµ¤ËImmich¤«¤é¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò°úÍÑ¤·É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡
º£²ó¤ÏWindows 11¾å¤ÇUbuntu¤¬¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿WSL2¤Ë¸ø¼°¤ÎDocker Installation¤ò»²¹Í¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£journiv¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·°ÜÆ°¡£
mkdir journiv
cd journiv
docker-compose.yml¤È´Ä¶ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡£
curl -o docker-compose.yml https://raw.githubusercontent.com/journiv/journiv-app/refs/tags/latest/docker-compose.yml
curl -O https://raw.githubusercontent.com/journiv/journiv-app/refs/tags/latest/env.template
´Ä¶ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¡£
cp env.template .env
¡ÖSECRET_KEY¡×¤ò°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇºîÀ®¤·¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥À¥à¤ÊÃÍ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
openssl rand -base64 32
.env¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÔ½¸¤·¡¢¡ÖSECRET_KEY¡×¤ËÀè¤Û¤ÉºîÀ®¤·¤¿ÃÍ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¡ÖDOMAIN_NAME¡×¤Ë¥É¥á¥¤¥óÌ¾¤«IP¥¢¥É¥ì¥¹¤òµÆþ¤·¤Æ¡¢¡ÖPOSTGRES_PASSWORD¡×¤ËÇ¤°Õ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
SECRET_KEY=¡ÚÀè¤Û¤ÉºîÀ®¤·¤¿ÃÍ¡Û
DOMAIN_NAME=¡Ú¥É¥á¥¤¥óÌ¾¤«IP¥¢¥É¥ì¥¹¡Û
POSTGRES_PASSWORD=¡ÚÇ¤°Õ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Û
¥Ç¡¼¥¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¡¢¸¢¸Â¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÃÍ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
mkdir -p data/app data/postgres data/valkey
sudo chown -R 1000:1000 data
sudo chmod -R 755 data
¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
docker compose up -d
¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬µ¯Æ°¤·¤¿¤é¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç8000¥Ý¡¼¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ²¼Éô¤Î¥µ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×ÍÑ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÎÉ½¼¨¤¬Disabled¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖServer URL¡×¤ËDOMAIN_NAME¤ÇÀßÄê¤·¤¿ÃÍ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡ÖÃµ¤¹¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡ÖDon't have an account? Sign Up¡×¤ËÉ½¼¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖDon't have an account? Sign Up¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
ÅÐÏ¿¥Õ¥©¡¼¥à¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ÖName¡×¤ËÌ¾Á°¤òÆþÎÏ¤·¡¢¡ÖEmail¡×¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢¡ÖPassword¡×¤Ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡ÖSign Up¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢iOS¤ª¤è¤ÓAndroid¸þ¤±¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤â³«È¯Ãæ¤Ç¡¢¶áÆüÃæ¤ËApp Store¤äGoogle Play¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£