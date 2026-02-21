¡Ö²Î¤¦¶õ¼ê²È¡×¤¬½éÂÎ¸³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¡ÖÆ®¤¤¤Î²½³ØÈ¿±þ¡ÄÆ¨¤²¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¥ß¥¹¼¯»ùÅç¤Î·ÐÎò¤â
¡¡²Î¼ê¤Ç¶õ¼ê²È¤ÎÁ°ÅÄÎÜÈþ¤¬½éÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤ËÄ©¤à¡£Á°ÅÄ¤Ï24Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·½ÉFACE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È·ÏÃÄÂÎ¡ÖÀ¾¸ý¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Î25¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤Ë»²Àï¤·¡¢¡ÈÇ³¤¨¤ë¾®¤µ¤ÊÆ®º²¡É¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¾®ÃöÌÚ¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐÀï¤Î·Ð°Þ¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·èÀï¤Ë¸þ¤±¡¢Àã»³¤ÇÆÃ·±¤¹¤ë¶õ¼ê²È¤ÎÁ°ÅÄÎÜÈþ
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¼¯»ùÅç¸©½Ð¿å»Ô½Ð¿È¡£1998Ç¯¤Ë¶Ë¿¿²ñ´Û¡Ê¾¾°æÇÉ¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢2005Ç¯¤Ë¶Ë¿¿¶õ¼êÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¶õ¼ê²È¤È¤·¤Æ½¤¹ÔÃæ¤Î01Ç¯¤Ë¤ÏÂè25Âå¥ß¥¹¼¯»ùÅç¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£09Ç¯¤«¤é¿·¶Ë¿¿²ñ¤Ë½êÂ°¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¡£¡ÖÆ®¤¦²ÎÉ± ¤ë¤ó¤¿¤ó¡×¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¸Î¶¿¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¿§ºÌ¤Î»í¡×¡Ê14Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¡¢´¤¤ò³ä¤ë½÷¡ª¤Î¾Î¹æ¤â¡£Á°ÅÄ¤ÏÅö¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢£±ÅÙ¤Ë³ä¤Ã¤¿´¤¤ÎºÇÂ¿Ëç¿ô¤Ï£²£°Ëç¤Ç¤¹¡£½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¢¨ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÈÖÁÈ¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡×¡Ë¤Ç¤½¤ÎËç¿ô¤ËÄ©Àï¤·¤Æ³ä¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÆùÂÎ¤ÎÈþ¤ò¶¥¤¦À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÂç²ñ¡ÖBEST BODY JAPAN¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÃöÌÚ¤Ï¡Ö²áµî¡¢¼«Ê¬¤Î³ÊÆ®µ»Àï¤Ç½ÀÆ»¤äÁêËÐ¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¢¥¥Ã¥¯¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢MMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ¼êÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÂÐÀï¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡ÈÆ®¤¤¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÈËÜÊª¤ÎÆ®¤¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆó¤Ä¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡Ä½ã¿è¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë·ì¤¬Áû¤®¤Þ¤·¤¿¡£Æ¨¤²¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃöÌÚ¤¬¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤Ï165¥»¥ó¥Á¡£ÂÎ³Êº¹¤Ç¾å²ó¤ëÁ°ÅÄ¤À¤¬¡¢¡Ö¶Ë¿¿¤Ï¡È´Ö¹ç¤¤¡É¤ÎÉðÆ»¡£¾®¤µ¤¤Áê¼ê¤Ç¤âÌýÃÇ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿ÈÄ¹¤è¤ê¤â¡Èµ¤Ç÷¤Î¹â¤µ¡É¤Ç¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¾®ÃöÌÚ¤â¡ÖÂÎ³Êº¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ®¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜ²È¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È¶Ë¿¿¶õ¼ê²È¤È¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1980Ç¯2·î27Æü¡¢Åìµþ¡¦Â¢Á°¹ñµ»´Û¤Ç¤Î¡È·§»¦¤·¡É¥¦¥£¥êー¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹Àï¤¬¥×¥í¥ì¥¹»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»àÆ®¤ÎËö¡¢ÃöÌÚ¤ÏÏ¾¹ü¤òÀÞ¤ê¡¢¥¦¥£¥êー¤ÏÏÓ¤òÃ¦±±¤·¤ÆÄË¤ßÊ¬¤±¡Ê¥É¥íー¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÌ¾¾¡Éé¤À¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÀÎ¡¢±ÇÁü¤ÇÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¡¢Ì¿¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡Ä¤¢¤ì¤Ï¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¾®ÃöÌÚ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ï´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÂÐ¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ÎÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬º£¤âÁÉ¤ë¡£º£²ó¤Î»î¹ç¤Ï46Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸2·î¡£É¬¤º¾¡¤Ä¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¾®ÃöÌÚ¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡ÊÁ°ÅÄ¤È¤Ï¡ËÉñÂæ¤ÇÍí¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢Æ®º²¥àー¥Ö¤È¥¥ã¥ê¥¢¡¢ÂÎ¤Î¥¥ì¤ò³è¡Ê¤¤¡Ë¤«¤·¤Æ¾¡¤Ä¡×¤ÈÀë¸À¡£Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ÉÔ°Â¤¬¥¼¥í¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶õ¼ê¤â²Î¤â¡¢»ä¤Ï¡È½é¤á¤Æ¡É¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥êー¥¹¥Ýー¥Ä/¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡¦ËÌÂ¼ ÂÙ²ð¡Ë