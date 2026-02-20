11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

まずは、前回お伝えしていた”3月上旬くらいにあるなにか”の詳細を発表したいと思います。

この度、『夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY』連載100回を記念しまして、3月11日(水)LOFT9 Shibuyaにてトークイベントをやらせていただくことになりました！！

ありがとうございます！！！！！

平日にはなるのですが19:30スタートになるので、ぜひぜひお仕事終わりなどにも来ていただけたらなと思っております…！

チケット等の詳細に関してはGANG PARADEの公式HPやSNS、私個人のSNSをチェックしてください。

ディズニー関連の話はもちろん、いろんなことをミキTODAYでは書かせていただいてきたので、記事についても何かしら話せたらなぁと思っています！

ですが、まだトーク内容を固められておらず、こういう話が聞きたい！などあれば、参考にしたいのでぜひ教えていただけるとありがたいです…！！

3/11、よろしくお願いします！！！

☆

さて、今回は、東京ディズニーシーで今の時期限定のメニューを紹介したいと思います。

実際に私が食べた、飲んだものになるので偏りがすごいですが、ご了承ください…！

今回は4つ紹介するのですが、どれも4月頭までは販売される予定なので、良かったら参考にしていただけたらと思います。

まずは、メディテレーニアンハーバーにあるザンビーニ・ブラザーズ・リストランテで購入できる”クレームブリュレ風チュロス(ストロベリー)”

普通のクレームブリュレ風チュロスもとても美味しく、これのストロベリーが出ると知ってから絶対に食べたいと思っていたものです。

思ってたよりは甘さ控えめで、ストロベリーの酸味も少し感じられ、甘さと酸っぱさのバランスがよく、とても美味しい。

ブリュレなので表面はカリカリしているし、見た目も若干の焦げあるのがリアルで良いですよね。

温かかったらもっと美味しいんだろうなぁと思いました。

続いて、アメリカンウォーターフロントにあるリバティ・ランディング・ダイナーで購入できる”焼酎カクテル(さくらシロップ＆グリーンティー)”

見た目がとても綺麗で、底には桜もちゃんといました。

なかなか説明が難しい不思議な味だけれど、もっと飲みたいってなる沼る味でした(笑)

グリーンティーの爽やかさが最初にきて、その後にさくらシロップの甘みを感じられます。

後味はさっぱり。

思っていたよりもしっかりとアルコールを感じるので、あまり得意ではない方はお気をつけください。

続いては、アラビアンコーストのカスバ・フードコートで購入できる”オリジナルカクテル(ジャスミン焼酎＆グレープフルーツ)”

青空のようなドリンクの色と、上に乗っているマンゴーダイスカットがとても美しく、飲む前からテンションあがりますね。

グレープフルーツをすごく感じるし、酸味強めなのですっきりしててとても良い。

その中に少し甘みも感じられていいバランス。

個人的にはあまりジャスミンの存在は感じられず、シンプル焼酎を感じました。

最後は、アメリカンウォーターフロントにあるニューヨーク・デリで購入できる”スパークリングカクテル(ウイスキー＆ミックスベリー)”

ラズベリーやブルーベリーなどの果肉がたくさん入ってるのがとても嬉しいですね。

ウイスキーを結構感じられるのですが、甘さもしっかりあるので飲みやすいと思います。

上にはザグザグパチパチしたものがパラパラと乗っていて、不意に口に入ってくるのでおもしろいです。

底にはゼリーも入ってて、なんだか盛りだくさんです(笑)

いろんな食感も楽しむことができるお酒でした。

ディズニーシーには美味しいものがたくさん！

ぜひみなさんも好きなフードやドリンクを見つけて、私に教えてください！

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

