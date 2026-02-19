「恥ずべき！」金獲得のオーストリア解説者も不満　波紋を呼んだスキージャンプの“打ち切り”に異論「言語道断だ」【冬季五輪】

中止の決定を受けて4位に沈んだドイツの面々(C)Getty Images

“勝者”からも異論が飛んだ。現地時間2月16日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子スーパーチームは、3回目の試技が実施された第2グループ途中で、悪天候により打ち切りというまさかの結末を迎えた。

後味の悪さが残る幕切れだった。残す跳躍者が3人という局面で、国際スキー・スノーボード連盟（FIS）は豪雪の影響を考慮して、競技続行の中止を決定。急きょ、2回目までの総合成績による順位でメダルが決まった。優勝はオーストリアとなった。

当然ながら3回目の跳躍を許されなかったチームからは不満が噴出。3回目の1人目が終了した時点で2位となっていた日本もエースである小林陵侑が「あの気象の雲レーダーを見れば、（雪がやむと）絶対にわかっていたのに」と不満。「5分でも待っていればできた状況だったので、その判断がなぜできなかったのかもわからない」と疑問をぶちまける事態となった。

最終的な決定を下したFISのレースディレクターであるサンドロ・ペルティーレ氏は、「最後の悪天候を除けば、素晴らしい競技だった。我々は屋外スポーツだから、このような状況はよくあること」と説明している。