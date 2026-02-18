元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が18日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に中継で生出演し、衆院選で当選した自民党議員について率直な思いを語った。

衆院選で自民党が316議席（315＋追加公認1）を獲得し、18日には特別国会を召集。高市早苗氏が第105代首相に選出され、第2次内閣がスタートを切った。閣僚の交代はしない方針。

高市人気を前面に押し出した選挙戦で、予想外の大勝劇。自民には66人もの新人議員が誕生した。5人に1人は新人という事態になり、議員教育にもてんやわんや。17日に行われた新人研修会では、斎藤健・元経産相が「今回の当選はもちろん、皆さんの努力もありますが、高市首相の力によるところが大きい」と述べ、新人たちが浮足立たぬよう釘を刺す一幕もあった。

石原氏は「斎藤さんが言っていることが全てで、手を振ってるだけで当選しちゃった人もたぶんたくさんいるんですよ」と、皮肉も込めて指摘していた。

90分のうち60分は座学、30分は質疑応答だったという。石原氏は「これで全てが分かるんじゃなくて、気分が高揚していて、ふとメディアの方に対して使っちゃいけない言葉を言っちゃったり、こんなことして…みたいな。だから、キャリアって必要なんですね。初めての世界ですから」と忠告。「そこでやっぱり、これとこれだけは守るんだということを本人本人が問い合わせれば、優秀な人たちばかりですから、おかしいことにはならないと思う」とエールを送った。