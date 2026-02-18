明石家さんま、大物歌手からバッサリ「あれは腹立つ、絶対アカン」 若かりし頃の非礼を暴露されタジタジに
日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）が17日に放送され、歌手の天童よしみ（71）が番組MCである明石家さんま（70）の過去の非礼を明かした。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
この日は「一流ミュージシャン大集結！」と題してトークを展開したが、天童は今回が初の番組出演となった。さんまとは50年来の付き合いというが、天童が19歳の頃、大阪のラジオ番組でさんまと共演していたという。その際は番組終わりが遅い時間帯になるため、「どうしても遅くなるから私を送ってってくれたんですよ」と明かした。
ほかのゲスト陣が驚く中、天童は当時のトークを振り返り、「さんまさんって、女の人の話をいっぱいしてました。私も女やのに」とポツリ。続けて「もう、ものすごいむかついた。あれは腹立つ、絶対アカン」と強調。これにはさんまも苦笑いを浮かべ、問うぞの非礼を詫びた。
