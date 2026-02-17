インナーが欲しい服に「ぴったり似合う」トップスで困らない重ね着テクニック

どんなインナーを仕込むかで、テイストチェンジが簡単にかなう深めのVネック。すっきり感が残せるうえにバリエーションも多い白を使い、フレキシブルなアレンジを披露！

キリッとした「えりつきのVネック」

柄や質感、肌の見え方など、インナーに遊びを効かせることで、シャツのお堅さが緩和。きちんと感があるのに親しみもわく女性像へとアップデートが図れる。

さらなる奥行きを感じさせるロゴというかくし味

ブルーシャツ／マービンポンティアックシャツメイカーズ（オーバーリバー） ロゴ白Tシャツ／MANGO パンツ／アルアバイル



シャツの胸元から色をリンクさせたロゴをちらり。ほどよく効きのいいアクセントで、すぎないカジュアルダウンをねらって。

辛口シャツと甘いレースのかけ算で

無地の白に抑揚づけ

パンツは着まわし。白シャツ／カオス（カオス表参道） 白レーストップス／ビリティス・ディセッタン（ビリティス）



ウールの白とレースの白で素材にも変化を。テーラードのネックラインを生かすべく、レースはシンプルなクルーで、盛りすぎないバランスに。

黒シャツのストイックさを軽くする

デコルテが開いた白タンクのさし色

パンツは着まわし。黒シャツ／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan 新宿店） 白キャミソール／ギャルリー・ヴィー（ギャルリー・ヴィー 丸の内店）



ほんの少しのぞかせるだけでもメリハリが効いて見た目がすっきりと。カシミヤ混のキャミだからこその繊細さも。



