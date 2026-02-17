2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、対象のデザートと一緒に楽しめる「ミルクムース＆アップル・ソーダゼリー、スーベニアカップ付き」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミルクムース＆アップル・ソーダゼリー、スーベニアカップ付き

価格：1,450円

販売期間：2026年4月8日（水）〜

販売店舗：

東京ディズニーシー

・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ（2026年5月24日まで）

・マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー（2027年3月31日まで）

・ニューヨーク・デリ（2026年5月24日まで）

・ホライズンベイ・レストラン（2027年3月31日まで）

・ユカタン・ベースキャンプ・グリル（2026年8月24日まで）

・カフェ・ポルトフィーノ（2026年4月10日〜2027年3月31日）

25周年のテーマカラーである「ジュビリーブルー」をイメージしたカップデザート。

白いミルクムースと鮮やかな青いソーダゼリーの層が美しく、中にはアクセントとしてリンゴが入っています。

トップには25周年のロゴがデザインされたチョコがトッピングされています。

セットになるスーベニアカップは、海のようなジュビリーブルーのグラデーションが美しいデザイン。

25周年をお祝いするミッキーマウスとディズニーの仲間たち、そしてアクアスフィアなどのパークのモチーフが描かれています。

アニバーサリーイヤーの記念として、デザートを楽しんだ後に持ち帰ることができるアイテムです。

ジュビリーブルーのグラデーションが美しいカップ。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミルクムース＆アップル・ソーダゼリー、スーベニアカップ付きの紹介でした。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※スーベニア単品で購入することはできません。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

