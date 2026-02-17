食楽web

●映画『下妻物語』の舞台として知られる茨城県下妻市。国道沿いに点在する“鶏推し”の専門店で名物「鶏の半身揚げ」を実食。テイクアウトで味わったその実力と、骨まで活用できる楽しみ方をレポートします。

茨城県西部に位置する下妻市。映画『下妻物語』の舞台となり、主人公の女子高生がロリータファッションを好むことから「ロリータの聖地」として知られるエリアです。

一方で、豊かな自然にも恵まれ、散策が楽しい「砂沼広域公園」や関東最古の八幡さまとされる「大宝八幡宮」、モータースポーツの聖地「筑波サーキット」などもあり、都内からの日帰り観光にも適した街です。

「ロリータの聖地」としてだけでなく豊かな自然が広がる下妻

散策が楽しい「砂沼広域公園」

今年の正月、そんな下妻市を車で巡っていたところ、「鶏の半身揚げ」「鶏の丸焼き」「もも焼き」などをテイクアウト販売する店を複数見かけました。

なぜこれほど“鶏推し”なのか。もしかすると鶏料理は下妻のソウルフードなのでは--そう思った筆者は、「鶏の半身揚げ」を販売する『とり神』に立ち寄りました。

国道沿いの専門店『とり神』で「鶏の半身揚げ」をテイクアウト

国道沿いにある「鶏の半身揚げ」専門店『とり神』

『とり神』が店を構える国道沿いは、下妻市の生活動線ともいえるエリア。地元ナンバーの車が多く走り、地域密着型の店舗が点在しています。

黒と黄色を基調とした外観が目印の『とり神』。名物は「鶏の半身揚げ」（780円）で、たい焼きなどの甘味も販売しています。

本来は焼き上がりまで20～30分ほどかかるため、事前の電話注文がおすすめとのこと。その場合は100円引きになるそうです。

この日はタイミングよく焼き上がりがあり、待つことなく購入。テイクアウトして東京の自宅へ持ち帰りました。

秘伝の麹ダレが生む、上品でヤミツキになる味わい

購入から数時間経ってもパリパリ感が持続

さっそく実食。数時間経過しているにもかかわらず、外側はパリパリのままです。秘伝の麹ダレに漬けて揚げているとのことで、この食感はその効果と絶妙な揚げ加減によるものなのでしょう。

大胆にかじると、外は軽快な歯触り、中はジューシーでやわらか。香ばしさと程よい塩味が鶏肉の旨みを引き立てます。決してしつこくなく、上品な味付けなのに、つい次の一口に手が伸びてしまう。都内ではなかなか出合えない味わいです。

骨まで楽しむ。「鶏の半身揚げ」二段活用

あまりの美味しさに気づけば骨だけに。ここでふと思いました--これは出汁が出るのでは？

正月でもあったことから、骨をきれいに洗い、お雑煮の出汁に活用することにしました。鍋で一度沸騰させた後、弱火で約45分。さらに鰹節を加えて仕上げます。

鶏出汁がしっかり効いた一杯に

これがまた実に美味。麹ダレの繊細な味わいがベースにあるため、濁りのないコク深いスープに仕上がりました。

ラーメンスープにするのもよし、雑炊のベースにするのもよし。意外な活用法もあります。絶品の「鶏の半身揚げ」は、工夫次第で二度楽しめるのです。

まとめ

『とり神』には、グリルチキン（400円）、骨付きもも揚げ（450円）もラインナップ。次回は事前注文でじっくり味わいたいところです。

下妻市内には他にも、「鶏の丸焼き」が名物の『くろさわ』や、『もも焼き小石』など鶏料理専門店が点在。鶏好きなら巡ってみる価値は十分にあります。

ロリータの聖地として知られる下妻ですが、実は“鶏推し”の街でもあるのかもしれません。足を延ばして確かめてみてはいかがでしょうか。

（取材・文◎松田義人（deco））

●SHOP INFO

とり神

住所：茨城県下妻市本宗道1021-1

TEL：0296-45-0029

営業時間：11:00～19:00

定休日：月曜、祝日