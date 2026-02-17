2月15日0時ごろ、大阪・道頓堀の商業ビル1階エントランスで「人が刺されている」と通行人から110番通報があった。大阪府警は約10時間後、現場から逃走していた無職・岩崎龍我容疑者（21・りょうが）を大阪府浪速区内の路上で確保。殺人の容疑で緊急逮捕した。

【写真】「人相が違う...」「ヤクザに憧れていた」”グリ下界隈”に出入りする前の岩崎龍我容疑者の素顔ほか

ナイフで刺されたのは鎌田隆之亮さんら17歳の男性3名。鎌田さんは搬送先で亡くなり、ほか1名は意識不明、もう1名も全治3週間の重傷を負った。4人はいわゆる「グリ下界隈」と呼ばれる、若者が集まるエリアに出入りしており、顔見知りでもあった。

この界隈に詳しい人物に取材をすると、岩崎容疑者がかなりの"要注意人物"として扱われていたことがわかった。曰く、「いつ人を殺してもおかしくない人間だった」という──。【前後編の前編】

大手紙在阪記者の解説。

「逮捕容疑は14日23時55分ごろ、鎌田さんの胸を刺すなどして殺害したもの。調べに岩崎容疑者は『ナイフで威嚇するつもりだったが、向かってきた男を刺した』など供述し、殺意については否定している。

当時、現場には7〜8名の男女がいたそうです。捜査関係者によると、事件の直前に岩崎容疑者がグループの女性に迷惑行為をし、それを被害者の鎌田さんら少年が注意した。府警は、男が迷惑行為を咎められたことで逆上し、犯行に及んだとみて捜査しています」

事件があったのは道頓堀橋近くに面する商業ビルの近く。現場付近には現在も多くの血痕が残されており、事件の壮絶さを物語っている。このビルの警備員が、当時の緊迫した状況を明かす。

「壁をドンっと叩くような音が聞こえたんですね。何かなと思ったらもうナイフで刺されていたみたい。（監視カメラの）モニターを見ると、1人が腹を抱えていて、もう1人が逃げているような状況。男の子が倒れていて、心臓マッサージされていました。キャーって悲鳴も聞こえました。ここら辺は揉め事も多いけど、殺人を見たのは初めてですよ」

すでに述べたように、容疑者はもともと「グリ下界隈」に集まる若者の1人だった。

グリ下とは戎橋のたもとにある「グリコサイン」看板下のエリアだ。東京で言うと歌舞伎町の「トー横」のように、行き場のない少年少女らが集まっているエリアとされている。

もともとこのエリアに出入りがあった男性が、容疑者との出会いについてこう明かした。

知人が証言「生活保護だと言っていた」

「彼とは昨年の12月に知り合いました。家にも2回ほど行ったことがあります。本人が言うには、彼は未成年を誘拐した疑いかなにかで、警察にパクられていたこともあったそうです。『グリ下の未成年の子に自宅のシャワーを貸してあげただけ』だったとは言っていましたが……。僕が界隈に出入りし始めたのと同じ時期に釈放されたらしく、グリ下で出会ったという流れです」

警察発表で岩崎容疑者は"無職"とされているが、実際には日雇いの仕事もしながら生活していたという。

「リョウガは"グリ下の帝王"と呼ばれる男性にお世話になっていました。例の別件で釈放されたあと、彼の紹介で解体工の仕事をしていた。

寝泊まりは基本的に、"帝王"の家でしていましたね。自分で借りているアパートもあったので、『大丈夫なん？ （家賃）もったいなくない？』と聞いたことがあるんです。そうしたら『生活保護を受けている（から大丈夫）』と言っていました。生活保護を受けながら仕事をしているっていうのが、自分にはよくわからなかったのですが……。日払いの仕事だから問題ないのかなと思って、それ以上は深く聞きませんでしたけど」

男が出入りしていた「グリ下」というと昨今、東京・歌舞伎町の「トー横」の若者たちの間でも横行する、市販薬のOD（オーバードーズ、過剰摂取）が問題になっているエリアとしても知られる。容疑者もまたODに手を出している1人だった。

「リョウガは薬を大量に持ってたっすね。僕は薬の種類は詳しくないのですが、シートでいろんな薬を持っていました。たぶん違法じゃなくて、精神安定剤的なやつとか、睡眠薬とかです。

だからとは一概に言えませんが、精神的に浮き沈みも激しかった。昨年末にいちど、仕事を飛んだことがあって、その日の夜にグリ下で倒れているのを発見されたらしく……。本人曰く『バッドに入っていた』（薬の過剰摂取などで気分が落ち込んだり、妄想や錯覚に苛まれたりする状態）とのことでした。常飲していたのは間違いないですね」（同前）

男性は取材中に何度も「あいつはいつかやると思っていた」と漏らした。後編の記事では、容疑者の"キレ癖"や、実際に目の当たりにしたという"恐怖の自宅部屋"について詳報している。

（後編につづく）

